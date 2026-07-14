David Torres 14 JUL 2026 - 11:54h.

Thomas Meunier había dado su palabra y había un acuerdo total desde hace más de una semana

Thomas Meunier fichará por el Valencia CF esta semana: ya está en Bélgica

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ValenciaEl Valencia CF ultima los detalles del contrato del lateral belga Thomas Meunier, cuya incorporación al conjunto valencianista iba a quedar sellada en los próximos días si ambas partes alcanzan un acuerdo definitivo después de que el futbolista belga superara la pertinente revisión médica del club.

Las conversaciones entre el club y el futbolista avanzban de forma positiva y sólo quedaría cerrar los detalles del contrato y que pase por los galenos antes de firmar. El futbolista, que este domingo aterrizó en Bélgica tal y como adelantó ElDesmarque, tenía que llamar y concretar fecha para el examen médico. El Valencia CF, que tenía prisa por hacerlo, no descartaba incluso desplazarse a Bruselas para revisarlo. Pero, de repente, saltó la sorpresa. Tribuna Deportiva eran los primeros en comunicarlo en redes, pero la noticia corrió como la pólvora en todos los mentideros che que esperaban que el belga aterrizara en Valencia esta semana.

Indignación en el Valencia CF: Ha faltado a su palabra

Finalmente no será así tal y como ha podido confirmar ElDesmarque. La indignación en el Valencia CF era enorme porque tenían un acuerdo verbal supeditado a la revisión médica desde hace más de una semana y el jugador ha dejado tirado al conjunto de Mestalla faltando a la palabra dada. De hecho, el club tenía toda la maquinaria prevista para firmarlo ya y darle las pertinentes vacaciones antes de que se incorporara a la pretemporada a principios del mes de agosto.

El jugador tiene una oferta del Sunderland y, a pesar de lo que le dijo al Valencia CF, parece que esa opción le seduce más: le ofrecen dos años fijos y más dinero. Fin de la historia.

El futuro del lateral derecho: Andrés García, Mikelbrencis, Chirino...

Thomas Meunier era, sin duda, el lateral derecho que quería Carlos Corberán y el acuerdo estaba claro por una temporada más una segunda opcional. En el camino se quedó Andrés García, muy cerca del Getafe aunque sigue gustando en Mestalla, y ahora se abre la segunda vía: Chirino del Almería estaba en la recámara pero había que pagar traspaso y William Mikelbrencis, que acaba contrato.