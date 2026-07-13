David Torres 13 JUL 2026 - 07:17h.

El jugador aterrizó este domingo en Bélgica; ya tiene sitio y el calendario le favorece

El Valencia CF activa el plan para cerrar el fichaje de Thomas Meunier

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ValenciaThomas Meunier cerrará la primera fase del mercado che: ya está en Bélgica tras volver de Estados Uniods para firmar por el Valencia CF. El lateral derecho, cuyo acuerdo para fichar por el Valencia CF es total, debe pasar la revisión médica antes de que sea oficial su fichaje y de que pueda empezar las vacaciones. El Valencia CF estaba deseando, como así fue, que Bélgica quedara eliminada del Mundial a manos de España, para activar el plan Meunier y no retrasar más su incorporación. Ahora, el veterano lateral ya está liberado y se ha puesto en marcha la maquinaria para cerrar el acuerdo

Thomas Meunier ya tiene sitio y el calendario le favorece

Para firmar, Thomas Meunier, como ha venido informando ElDesmarque, deberá pasar una revisión médica en profundidad ya que, cumpliendo 35 años en septiembre, hay que evitar cualquier atisbo de duda. Lo cierto es que, siendo internacional por Bélgica y jugando, parece que está en condiciones de ser el lateral derecho y con proyección ofensiva que deseaba Carlos Corberán para sustituir a Thierry Rendall.

El futbolista firmará por una temporada más otra opcional supeditada al número de partidos y minutos y después empezará sus vacaciones. (No completas ya que la idea es que tenga tiempo para incorporarse a la pretemporada antes del comienzo de LALIGA). El hecho de que, casi con total probabilidad, se aplace el Valencia-Betis de la primera jornada de LALIGA le favorece para tener más días de preparación con su nuevo equipo. La salida de Baptiste Santamaría, que se concretará en breve, además le dejará espacio físico y económico en la plantilla de Carlos Corberán. No obstante, el Valencia CF buscará además de un Meunier un segundo lateral derecho, preferiblemente sub 23, ya que hay serias dudas del rendimiento de Dimitri Foulquier, que además sigue lesionado y acaba contrato este año.