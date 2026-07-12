David Torres 12 JUL 2026 - 18:31h.

Baptiste Santamaría ya tiene luz verde para fichar por el PAOK y fecha prevista de vuelo a Grecia

Rescinde su contrato con el Valencia CF y se va gratis

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ValenciaBaptiste Santamaría ya es historia en el Valencia CF. El centrocampista francés acaba de aterrizar en Grecia para firmar su nuevo contrato por el PAOK de Salónica para la próxima temporada más una más adicional. El medio ha llegado a un acuerdo previamente para rescindir su contrato con el conjunto de Mestalla que será oficial en cuantro firme con los helenos.

Como ha venido informando ElDesmarque, el francés hace más de una semana que negocia con el PAOK pero la idea inicial era un cesión, pagando el Valencia CF parte del sueldo. El conjunto de Mestalla aspiraba a cobrar algo por el traspaso, pero al final han llegado a un acuerdo por el cual sale gratis, los valencianistas se ahorran el sueldo del año de contrato que le quedaba.

Sin sitio con Carlos Corberán

Ahora el futbolista tendrá oportunidades de jugar, cosa que con Carlos Corberán era imposible, y más tras los fichajes de Guido Rodríguez y Aliou Dieng y Pepelu, que sigue en la plantilla. El galo es el primero que inicia la operación salida.

Baptiste Santamaría se marcha tras una temporada para olvidar. Llegó el pasado verano y, aunque las primeras semanas contó para LALIGA, una expulsión tonta en la Copa, dónde sí tenía margen para jugar, terminó por hundir su temporada.

Baptiste Santamaría se marcha tras una temporada para olvidar. Llegó el pasado verano y, aunque las primeras semanas contó para LALIGA, una expulsión tonta en la Copa, dónde sí tenía margen para jugar, terminó por hundir su temporada. En 2026 lleva 82 minutos para un total de 743 en LALIGA con 1 gol y una asistencia. En Copa ha jugado 272 minutos dando una asistencia.

Se espera que el jugador pase revisión médica con el club de la primera división griega este lunes y que la operación concluya con la desvinculación de Santamaria del Valencia -previo pago de una compensación- y su fichaje por el PAOK.

El siguiente debería ser Cenk Ozkaçar que, como Baptiste Santamaría, no tiene sitio en el equipo y, ni tan siquiera va a viajar a la pretemporada que empieza este lunes en Girona.