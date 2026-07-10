David Torres 10 JUL 2026 - 11:11h.

No cuentan para Corberán y encabezarán la operación salida

Javi Guerra está de vuelta desoyendo los cantos de sirena del Barça: Cenk y Dimitrievski, mañana

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ValenciaEl Valencia CF apura su última semana de entrenamientos con las dos últimas incorporaciones previstas para el equipo, pero una de ellas tiene Tampa. Así, como ya publicó ElDesmarque, hoy viernes es el día señalado para que Stole Dimitrievski y Cenk Ozkaçar se incorporen a las disciplina del equipo, pasen pruebas médicas y empiecen a entrenar. Pero es un cara y cruz de manual. El portero llega con mando en plaza y para ser titular en el Valencia, mientras que el central lo hace de forma transitoria y contra su voluntad. Tanto el Valencia como el jugador tienen claro que su etapa juntos ha terminado y buscan un destino para él defensa turco.

Cenk y Baptistes Santamaría no viajan a Girona

La idea habría sido que Cenk encontrara destino esta primera semana y evitar que llegara a Valencia, pero finalmente no ha podido ser y el futbolista seguirá sus pesquisas desde la Capital del Turia. Y es que, es tan evidente es que Cenk no cuenta para Carlos Corberán y que él quiere marcharse, que se ha decidido que no se incorpore junto al grupo, al stage de pretemporada que empieza el lunes que viene en Girona y dónde estarán una semana concentrados. La idea es facilitar al máximo las posibilidades para que salga del club.

En ese mismo barco está el francés Baptista Santamaría, que tiene avanzadas las negociaciones para irse gratis al PAOK griego. Precisamente por ello, el Valencia y el futbolista han entendido que lo mejor es que se quede en Valencia esperando la llamada helena para a someterse a las pruebas médicas en los Países Bajos, donde el equipo del PAOK está haciendo la pretemporada. Se espera que en los próximos días quede finiquitada la operación y el futbolista saldrá gratis renunciando al año de contrato que le queda. Por eso, la lógica dicta que es más cómodo que espere su llamada en Valencia.