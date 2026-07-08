David Torres 08 JUL 2026 - 11:53h.

El futbolista deberá renunciar al contrato de un año que le queda o traer un traspaso, de momento sigue en Paterna

El PAOK hace una primera oferta para tentar a Baptiste Santamaría

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ValenciaEl Valencia CF comenzó la pretemporada sobre el césped este lunes tras pasar las pruebas médicas con Baptiste Santamaría y el resto de jugadores que no cuentan sobre el campo. El francés no entra en los planes de Carlos Corberán y su salida está cantada. En enero se quedó y no jugó, pero ahora el Valencia CF necesita espacio para los nuevos jugadores (Aliou Dieng es mediocentro como él y está a punto de llegar al equipo, por ejemplo).

El galo sabe que tiene que salir y deshoja la margarita sobre su futuro. A priori, volver a su país parecía la opción más sencilla pero, como ha venido informando ElDesmarque, ha sido el equipo griego del PAOK quien ha mostrado mayor interés en ficharlo. En Grecia lo quieren libre, pero para ello el Valencia CF debe obtener la renuncia de Santamaría al sueldo que le resta por cobrar o que traiga un traspaso. De momento sigue en Paterna, pero habría dado ya su OK a su salida y el Valencia le habría dado permiso para pasar las pruebas médicas en Holanda, dónde está haciendo la pretemporada el equipo griego

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Alessio Lisci lo conoce

Así, según publica Gazzetta en Grecia, el traspaso de Baptiste Santamaría avanza según lo previsto y el PAOK está muy cerca de llegar a un acuerdo con el Valencia para hacerse con los servicios del centrocampista francés de 31 años. En Grecia se encontrará con Alessio Lisci, que acaba de llegar como relevo del rumano Razvan Lucescu en el banquillo y donde a tener la oportunidad de jugar una competición continental, ya que el PAOK finalizó la Liga griega en tercera posición y va a disputar la Liga Europa.

La primera tentativa griega no alcanzaba los mínimos que exigía el Valencia CF, que quiere recuperar mínimamente la inversión que hizo pro el futbolista (pagó 2 millones de euros). El PAOK, a través del entorno del jugador lo quería cedido, libre (sin traspaso porque acaba contrato en un año) y, a cambio, se haría cargo del sueldo del futbolista. El Valencia CF, por su parte, deseaba ingresar parte de los 2 millones de euros que invirtió en un fichaje ruinoso para la entidad. Por eso, tiene dos vías: o bien un traspaso y aspira a que se acerquen al millón de euros para cubrir la amortización pendiente del futbolista; o bien Santamaría renuncia al año de contrato que le queda de forma gratuita. El caso es que, con Guido Rodríguez, Pepelu y Dieng no tiene sitio en el equipo