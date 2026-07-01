David Torres 01 JUL 2026 - 09:19h.

El futbolista sabe que no cuenta, pero no tiene claro qué destino tomar

Grecia, la primera gran oportunidad para solucionar el problema Baptiste Santamaría

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ValenciaBaptiste Santamaría sabe que en Valencia no cuenta. Carlos Corberán le ha hecho la cruz y, como sucedió el pasado invierno, está señalado como uno de los integrantes de la operación salida. El francés, que apenas costó dinero para el club, está amortizado y el Valencia CF le busca acomodo aunque sea liberando su ficha. Y, precisamente, en esas está en la actualidad.

Si hace unos días ElDesmarque se hacía eco de las informaciones que explicaban que el Paok griego lo quería, ahora parece que las negociaciones han dado un paso más y al futbolista le han tentado con un ofrecimiento.

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Así, según se apunta desde el país heleno (, el PAOK, que habría contactado con el entorno del jugador lo quiere cedido, libre (sin traspaso porque acaba contrato en un año) y, a cambio, se haría cargo del sueldo del futbolista. El Valencia CF, por su parte, quiere recuperar parte de los 2 millones de euros que invirtió en un fichaje ruinoso para la entidad. Por eso, espera 1 millón para cubrir la amortización pendiente del futbolista.

Si sitio en el Valencia CF: Guido, Dieng...

En Valencia no tiene sitio, pero eso lo sabe ya desde enero y no pareció importarle en exceso. Ahora, a sus 31 años, el futbolista quiere jugar y dejar atrás una temporada nefasta, pero su decisión no está tomada y el futuro en Grecia no termina de verlo claro, como informó Radio Marca. Dicho esto, la llegada de Aliou Dieng y el fichaje de Guido Rodríguez le dejan sin sitio material en el equipo y volvería al ostracismo que vivió la temporada pasada.

En ese sentido, cabe recordar que el Valencia CF fichó a Baptiste Santamaría el pasado verano por 2 millones de euros y, aunque las primeras semanas contó para LALIGA, una expulsión tonta en la Copa, dónde sí tenía margen para jugar, terminó por hundir su temporada. En 2026 lleva 82 minutos para un total de 743 en LALIGA con 1 gol y una asistencia. En Copa ha jugado 272 minutos dando una asistencia.

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Tras salirse ante el Athletic (Gol y asistencia) Carlos Corberán lo dejó para la Copa y ahí tenía minutos, pero una mala decisión, una tarjeta con el tiempo cumplido en Cartagena le condenó a perderse el siguiente partido de Copa, todavía en diciembre, y ya la cosa se torció. Volvería a jugar en la competición del KO contra el Burgos pero contra el Athletic, también en Copa, Carlos Corberán lo sentenció y lo dejó fuera de la convocatoria. No había querido irse en enero y lo pagó sin jugar.