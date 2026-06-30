David Torres 30 JUN 2026 - 21:12h.

El Valencia CF se despide de Mestalla tras 104 años de vida contra el Elche en la Jornada 37

Cuándo empieza LaLiga 2026/27: fechas clave, un parón de selecciones largo y una Supercopa ya fijada

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ValenciaEl Valencia CF ha conocido este martes su calendario en LALIGA 2026/27, una temporada especial porque es la última de su estadio, Mestalla, el más antiguo de Primera, que cumplirá 104 años de vida. El sorteo del calendario celebrado hoy en Madrid ha deparado el calendario del equipo en su última campaña en Mestalla, así como el resto de enfrentamientos a domicilio. Había especial interés, por tanto, no sólo en conocer los derbis autonómicos (ante Elche y Villarreal) y de la ciudad contra el Levante UD, sino también el primer y último partido de la campaña en casa, que pondrá punto y final a 104 años de vida, todo y que hay una comisión designada en el club para poner el punto y final al campo como merece. El Elche será el rival de la Jornada 37, el último oficial que holle el césped de Mestalla. Será el 23 de mayo. El calendario completo se puede descargar aquí.

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Como viene siendo habitual desde la temporada 19-20, el calendario es asimétrico. Es decir, no habrá dos jornadas iguales. LALIGA comenzará el 15 de agosto y finalizará el 30 de mayo. Los equipos afectados por el Mundial jugarán la primera jornada los días 25, 26 y 27 de agosto.

Un duro inicio contra el Betis

Uno de los grandes atractivos siempre fue conocer el rival del primer partido. En este caso el Valencia CF jugará contra el Real Betis, los verdiblancos, en Champions, son sin duda un hueso de roer.

Con Carlos Corberán, que empieza su segunda temporada completa, e incluso antes, los estrenos y las primeras vueltas han sido morrocotudas. Con Baraja el Valencia abrió la liga en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla hace tres campañas; hace dos, en Mestalla tocó estrenarse ante el Barça y la pasada campaña, de nuevo en Mestalla, los de Corberán no pudieron pasar del empate ante la Real Sociedad; equipo revelación y campeón de Copa.

Los derbis: todos en 2027

De nuevo la Comunidad Valenciana tendrá cuatro equipos en Primera, pero derbis de la ciudad solo hay dos Por lo que a los derbis ante el Levante, se refiere, el Valencia CF juega el 3 de enero de 2027 en el Ciutat y el 7 de marzo de 2027 el último derbi de Mestalla. El derbi valenciano regresó la pasada campaña a la élite y al Valencia CF le vino bien. Ganó los dos partidos.

La Jornada retro y el final de Liga

Por lo que a la Jornada retro se refiere, este año será la 31, en abril de 2027 y el Valencia CF jugará como local ante el Getafe. Los de Corberán acabarán