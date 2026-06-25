David Torres 25 JUN 2026 - 19:26h.

Ha sido anunciado en el tradicional encuentro de verano de la Asociación de Futbolistas del Valencia CF

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ValenciaLa Asociación de Futbolistas del Valencia CF no para. Una semana después de recuperar a Jaume Doménech para el fútbol, ha realizado su tradicional comida de verano en la que un centenar de exjugadores de todas las épocas del club han podido recordar viejos tiempos y pasar una maravillosa jornada en La Ferradura de La Patacona. Tras el ágape, se ha celebrado la tradicional rifa de regalos gracias a los colaboradores que han hecho las delicias de los presentes. Además, la reunión, ha servido para repasar la temporada que ahora se va y poner al día a los veteranos del Valencia CF de los nuevos proyectos que tiene entre manos la asociación

El anuncio de Fernando Giner y la despedida de Mestalla

Así, el presidente, Fernando Giner, ha cerrado el acto anunciando que la Asociación ha llegado a un acuerdo con el Valencia CF para trasladar su sede al Nou Mestalla: “Tenemos el futuro asegurado. Será cuando el club cambie también sus dependencias”. Cabe recordar que la idea del Valencia CF, tal y como está pactado en el cronograma de las obras con el Ayuntamiento, es trasladarse al nuevo estadio tras el verano de 2027.

Además, el exinternacional informó a los socios que se ha ofrecido a la entidad para colaborar en poner un broche como se merece al estadio de Mestalla. “Va a ser duro y muy emotivo para muchos de nosotros dejar Mestalla, ha sido nuestra vida y tenemos que despedirlo como toca”, explicaba Giner nostálgico. Ambas iniciativas han sido recibidas con aplausos por los asistentes.

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En otro orden de cosas, en la comida de verano, los veteranos han contado con la presencia de la Agrupación de Peñas, así como nuestro socio colaborador más joven, César Pascual, que ha posado sonriente junto a nuestro asociado más experimentado: Paco Reig, clásico fisioterapeuta de la entidad durante décadas