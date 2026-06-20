David Torres 20 JUN 2026 - 21:10h.

Homenajeado por su trayectoria en Catadau, jugó 65 minutos (2-5)

Jaume Doménech volverá a ponerse los guantes

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ValenciaEmocionado, nervioso pero feliz y rodeado de su familia. Así fue el redebut de Jaume Doménech como jugador del Valencia CF. Un año después de colgar los guantes, y esta vez con el equipo de Leyendas del Valencia CF, el meta, campeón del último título del club, volvió a sentirse futbolista. Se le veía contento, nervioso como es él, cabreado cuando encajó el primer gol, pero motivado y dando órdenes a los suyos. Y es que fue un homenaje especial.

Jaume Doménech vuelve con victoria defendiendo la portería de las Leyendas del Valencia CF

La Asociación de Futbolistas del Valencia CF con su equipo Leyendas VCF disputó este sábado en el Campo Municipal Pascual Bernat de Catadau, un encuentro muy especial que enfrentó a antiguos futbolistas valencianistas y representantes de la UE Mancomunitat en una jornada destinada a rendir homenaje a una de las figuras más queridas del valencianismo reciente: Jaume Doménech.

El meta, que anunció su retirada el pasado 8 de septiembre de 2025, una década después de debutar con el primer equipo del Valencia CF, volvía a ponerse los guantes un año después para defender los colores del conjunto de Mestalla, esta vez con el equipo Leyendas Valencia CF, que es el combinado de veteranos que coordina la Asociación de Futbolistas del Valencia CF.

Un homenaje al sentiment de Jaume

Así, bajo el lema “Les llegendes tornen”, se disputó este encuentro homenaje al cancerbero, que se puso por primera vez los guantes desde que dejó la práctica activa del fútbol de élite.

Pero la jornada tenía un significado especialmente emotivo con la celebración del primer homenaje a Jaume, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y humana durante una década defendiendo la portería del Valencia CF entre 2015 y 2025. El de Almenara demostró una vez más su compromiso y cercanía con la afición le han convertido en un referente dentro y fuera de los terrenos de juego y que le han hecho merecedor de este reconocimiento por parte del valencianismo y de sus compañeros de profesión, todos ellos integrantes de la Asociación de Futbolistas de la cual Jaume es directivo de la misma.

El partido se celebró en Catadau ante un combinado de veteranos de la UE Mancomunitat y Jaume jugó 65 minutos (2-5)

Antes del comienzo, Jaume fue agasajado por los presentes. Pasillo de honor y mensaje de agradecimiento a su carrera por ser “un ejemplo” para todos. El meta, emocionado, agradeció a “la Mancomunitat, a Catadau, y a la Asociación de Futbolistas, de la que formo parte por este reconocimiento, por hacerme sentir tan importante. El orgullo más grande que he logrado durante toda mi carrera es la estima y el apoyo de toda la afición valencianista y de todos los valencianos. Por eso, es un gran honor poder compartir este día con vosotros”

El partido

El choque contra la Selección de veteranos de la UE Mancomunitat (Futbolistas que han jugado en Llombai, Catadau o Alfarb), puso en valor la historia, los valores y el legado del fútbol valenciano. La cita ofreció a los múltiples aficionados presentes la oportunidad de volver a disfrutar sobre el terreno de juego de grandes nombres vinculados al Valencia CF, en un ambiente festivo y familiar.

Fernando Giner, Juan Sánchez, que por lesión hizo las veces de técnico, Rubén Darío Ciraolo, Ximo Enguix, Aridai o Pepe Pla no faltaron a la cita, a la que llegan tras de proclamarse campeones de España de veteranos de Fútbol 7. Aún así, el duelo fue complicado, los locales, más jóvenes y varios en activo todavía, se pusieron 2-0 pero el Valencia, tras la charla del mister en la pausa de hidratación, le dieron la vuelta al marcador. 2-3.

Jaume tuvo que emplearse a fondo y el equipo remontó para terminar con 2-5. Ximo Enguix, Aridai y Manolo Martín fueron los autores de los goles che.