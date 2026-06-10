David Torres 10 JUN 2026 - 12:51h.

En el homenaje que le rendirán las Leyendas del VCF y veteranos de la UE Mancomunitat

Gayà le confiesa a Jaume la situación del Valencia CF: "Salimos porque somos familia"

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ValenciaLa Asociación de Futbolistas del Valencia CF con su equipo Leyendas VCF disputará el próximo 13 de junio de 2026, a las 19:00 horas, en el Campo Municipal Pascual Bernat de Catadau, un encuentro muy especial que reunirá a antiguos futbolistas valencianistas y representantes de la UE Mancomunitat en una jornada destinada a rendir homenaje a una de las figuras más queridas del valencianismo reciente: Jaume Doménech.

Jaume Domènech anunció su retirada el pasado 8 de septiembre de 2025, una década después de debutar con el primer equipo del Valencia CF en El Molinón. Domènech es el undécimo portero de la historia del club con más partidos oficiales (122) y destaca su participación crucial en la consecución del título de Copa del Rey de 2019 y un subcampeonato en la Copa del Rey de 2022. Además, ha sido uno de los capitanes del equipo, uno de los futbolistas más queridos en la plantilla y un ejemplo para los jóvenes jugadores de la Academia VCF.

Por ese motivo, y bajo el lema “Les llegendes tornen”, se disputará este encuentro homenaje al cancerbero que se pondrá por primera vez los guantes desde que dejó la práctica activa del fútbol de élite. Defenderá la meta del equipo Leyendas del Valencia, CF, coordinado por la Asociación de Futbolistas del Valencia CF, en el choque que les enfrentará a la Selección de veteranos de la Mancomunitat (Futbolistas que han jugado en Llombai, Catadau o Alfarb), en un evento que pretende poner en valor la historia, los valores y el legado del fútbol valenciano. La cita ofrecerá a los aficionados la oportunidad de volver a disfrutar sobre el terreno de juego de grandes nombres vinculados al Valencia CF, en un ambiente festivo y familiar.

Un significado especial

Fernando Giner, Juan Sánchez, Rubén Darío Ciraolo, Pablo Redondo, Ximo Enguix o Pepe Pla no faltarán a la cita, a la que llegan tras de proclamarse campeones de España de veteranos de Fútbol 7.

El acto tendrá además un significado especialmente emotivo con la celebración del primer homenaje a Jaume Doménech, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y humana durante una década defendiendo la portería del Valencia CF entre 2015 y 2025. Su compromiso, profesionalidad y cercanía con la afición le han convertido en un referente dentro y fuera de los terrenos de juego, merecedor de este reconocimiento por parte del valencianismo y de sus compañeros de profesión, todos ellos integrantes de la Asociación. De hecho, Jaume es directivo de la misma.