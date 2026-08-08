Jorge Martín se consolida con un recital en Silverstone y a Marc Márquez se le acumulan los problemas

Alberto Cercós García 08 AGO 2026 - 17:48h.

Jorge Martín gana su 'sprint' número 19 y se corrobora como el líder del Mundial de MotoGP

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Jorge Martín lleva tiempo diciendo que no se siente líder de MotoGP. Pese a llegar al Gran Premio de Gran Bretaña en lo más alto de la clasificación general de pilotos, el madrileño no termina de creerse su posición. A fin de cuentas, el 2025 tan complicado que tuvo a nivel físico le hace dudar de él más de lo necesario. Pero la cruda realidad es que Martín está por encima de toda la parrilla. Más aún, tras ser el amo y señor del sábado en Silverstone. Con una Aprilia que claramente funciona a las mil maravillas, el #89 no solo logró la 'pole' por la mañana, sino que la 'sprint' también ha sido suya. De principio a fin, Martín dominó con claridad y contundencia una prueba donde Ai Ogura y Marco Bezzecchi terminaron muy cerca de él.

"Hemos trabajado mucho en verano y por fin llega la recompensa. Enhorabuena a Aprilia y a Marco, porque después de sufrir lo que ha sufrido con esas lesiones es de locos que consiga el podio. Al final no me quedaba neumático trasero, pensaba que Ai me iba a cazar pero he conseguido gestionarlo", explica el propio Martín. "La salida ha sido buena, pero dura. No estaba seguro de acabar la carrera por el neumático trasero, pero hemos sido capaces de conseguir este segundo puesto, pero hay mucho trabajo de cara a mañana", añade Ogura, segundo clasificado.

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Los problemas de Marc Márquez

Mientras los focos estaban puestos en Martín y en su victoria, los problemas con los neumáticos de Marc Márquez hicieron acto de presencia. El 'bajón' fue superlativo. Pese a que el vigente campeón tuvo una buena salida y unas primeras vueltas prometedoras, el catalán terminó dando las gracias por sumar un único punto. Su novena posición contrasta radicalmente con el resto de fin de semana que estaba cuajando.

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Pero ese problema parece conjunto. Su hermano Álex y Fabio Di Giannantonio también sufrieron de lo lindo por culpa del rendimiento de los neumáticos. Una casuística muy negativa en clave Mundial, ya que deja al mayor de los Márquez en una tesitura muy complicada de cara a la carrera de mañana.

Así ha terminado la 'sprint' en Silverstone