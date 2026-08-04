Coulthard apuesta por Fernando Alonso y Aston Martin y cree que ganarán carreras muy pronto

Redacción ElDesmarque Madrid, 04 AGO 2026 - 09:38h.

Las mejoras de Aston Martin y Honda están cambiando el punto de vista de muchos expertos y ahora si creen que el equipo inglés está en el camino correcto

Fernando Alonso y el motivo personal por el que sigue retrasando su decisión de renovar

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La temporada 2026 está siendo muy complicada para Aston Martin, pero dentro del paddock siguen apareciendo voces que invitan al optimismo tras las mejoras de Hungría y el nuevo motor de Honda. La última ha sido la del expiloto David Coulthard, que no tiene dudas sobre el potencial del proyecto de Silverstone y se atreve incluso a poner fecha a su despegue definitivo. En el podcast Up To Speed, el escocés ha asegurado que la escudería británica será la que más evolucionará durante los dos próximos años.

El nuevo motor Honda alimenta la ilusión

El salto de rendimiento que dio Aston Martin en el Gran Premio de Hungría y el nuevo motor de Honda, han cambiado la opinión de muchos expertos sobre el proyecto del equipo de Silverstone. Según una información publicada por Gary Anderson a través de AS-Web Japón, la nueva unidad de potencia aportará aproximadamente medio segundo por vuelta, una mejora muy significativa si se analiza el historial de los nipones esta temporada.

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De confirmarse es avance en las próximas carreras, Fernando Alonso podría asentarse con regularidad en la Q2 e incluso pelear por entrar en la Q3 antes de que concluya la temporada. Un paso adelante que reforzaría la confianza de cara a 2027, el curso en el que Aston Martin espera dar el salto definitivo y acercarse a los equipos de la cabeza.

David Coulthard confía en el proyecto de Aston Martin

Es por eso que el expiloto de Red Bull cree que Aston Martin reúne todos los ingredientes para acabar luchando por las primeras posiciones. La presencia de Adrian Newey al frente del desarrollo técnico, Honda como motorista oficial, las instalaciones del equipo y la continuidad de Fernando Alonso forman parte de un proyecto diseñado para competir por victorias.

Coulthard ha sido rotundo en su pronóstico. “Apúntate mis palabras: serán el equipo que más mejore en los próximos dos años”, afirmó antes de ir un paso más allá. “Voy a predecir que ganarán carreras en los próximos dos años”, añadió. Aunque los resultados todavía no acompañan, el Gran Premio de Hungría dejó muchas señales positivas y, tanto Alonso como Lance Stroll, mostraron un ritmo mucho más competitivo durante todo el fin de semana. Ahora la pelota está en el tejado de Honda y si esa mejora de motor acaba siendo cierta, la temporada de la escudería británica podría cambiar por completo.