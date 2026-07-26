El adelantamiento que confirma que Aston Martin y Fernando Alonso están de vuelta: hachazo a Franco Colapinto

Alberto Cercós García 26 JUL 2026 - 18:39h.

El paso adelante de Aston Martin se puede corroborar gracias a momentos como los vistos en Hungría

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Hace algunas semanas nadie se esperaba que, pese a que en Aston Martin insistían en que en Hungría habría mejoras, el AMR26 fuese a dar un verdadero paso adelante. Todas esas dudas se disiparon en seguida, al ver a Fernando Alonso rodar a varios segundo más cerca de la cabeza. Una situación que ya se elogiaba desde las redes y desde el paddock. Por cómo se ha ido sucediendo el fin de semana, la carrera estaba también en una incertidumbre constante. Saber el comportamiento en cuanto al ritmo del monoplaza y cómo iba a aguantar. Las conclusiones no pueden ser más positivas: hay potencial. Alonso ha terminado el Gran Premio en decimocuarta posición, confirmando el trabajo de la escudería británica y dando destellos de lo que puede hacer al volante de un coche que aún está lejos de luchar regularmente por lo puntos.

"Creo que ha sido un buen paso adelante, tanto en clasificación como en la carrera, así que sí, una nueva base con la que trabajar para la segunda parte del año. Creo que obviamente aún es pronto con este nuevo coche. Es un coche completamente nuevo, un nuevo concepto, así que quizá haya más novedades en cuanto a la puesta a punto, la optimización y cosas por el estilo. Así que, en la próxima carrera también contaremos con la mejora del motor; será una prueba interesante en Zandvoort para ver dónde estamos y por qué podemos luchar", explicaba el bicampeón del mundo tras la carrera en Hungría.

Fernando Alonso y el adelantamiento que lo confirma todo

Durante la carrera, Fernando Alonso ha tenido que lidiar con rivales que, hasta la fecha, solo había visto en la salida. Dejando atrás a los Cadillac, el español se batía por primera vez en carrera a los Haas, los Williams o los Alpine. Y, para sorpresa de todos, el rendimiento del AMR26 ha sido más que satisfactorio.

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Entre las varias batallas, destaca una: la de Alonso con Franco Colapinto. El asturiano ha protagonizado un adelantamiento en la curva uno que corrobora que Aston Martin está cada vez más cerca de los Alpine. Algo impensable hace un Gran Premio. Es, en definitiva, un motivo más para creer que el trabajo que están haciendo en Silverstone es el correcto.