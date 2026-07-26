Alberto Cercós García 26 JUL 2026 - 17:06h.

Lando Norris gana por primera vez esta temporada, con Max Verstappen y Kimi Antonelli en el podio de Hungría

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Por si a alguien se le olvida, Lando Norris recuerda con un superlativo triunfo en el Gran Premio de Hungría que es el vigente Campeón del Mundo de la Fórmula 1. El piloto inglés ha cuajado una muy buena carrera -un buen fin de semana en general-, siendo el más listo de la clase y sabiendo aprovechar a las mil maravillas el caos provocado por las diferentes estrategias con los neumáticos. En lo que apuntaba a ser una jornada muy positiva para McLaren, la única parte positiva la saca Norris. Y es que Oscar Piastri, que estaba cuajando una carrera perfecta, se vio envuelto en un incidente con Carlos Sainz y luego su coche dijo basta. El australiano pasó de rozar la victoria a abandonar en Hungría. Un varapalo importante que, eso sí, permite a Max Verstappen y a Kimi Antonelli acompañar a Norris en el podio.

Verstappen tuvo que luchar contra lo imposible para terminar segundo. El neerlandés no tiene, ni por asomo, el mejor coche de la parrilla, pero siempre saca un jugo extremo a las prestaciones de su Red Bull. Prueba de ello el poder batir a los Ferrari y, sobre todo, a los Mercedes. Porque Verstappen ha podido terminar por delante de un Kimi Antonelli que, pese a solo ser tercero, se va de vacaciones siendo aún más líder del Mundial: el italiano 'aprovecha' un nuevo pinchazo de George Russell y que Lewis Hamilton (con sanción incluida) solo ha podido terminar quinto.

Cabe destacar, también, el rendimiento de Aston Martin. Tanto Fernando Alonso como Lance Stroll han terminado por delante de los Haas, de los Williams y del Alpine de Franco Colapinto; siendo, así, el mejor fin de semana de Aston Martin de toda la temporada: Stroll ha terminado decimotercero y Alonso, decimocuarto.

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Las notas del GP de Hungría

Lando Norris (1º): 10. Pole, victoria, sangre fría y ni un drama (que en McLaren ya es noticia). Cuando había que aparecer, apareció. Profesor de Hungaroring.

Max Verstappen (2º): 9'5. Sacó petróleo de un Red Bull que no parecía para tanto. Se quejó por radio lo justo para que supiéramos que seguía siendo Max, y luego hizo el trabajo.

Kimi Antonelli (3º): 9. Penalizado en parrilla y aún así acabó en el podio. Si este chico sigue así, la L de "Learner" ya se la pueden quitar. Se va de vacaciones siendo aún más líder.

Charles Leclerc (4º): 8. Tenía coche para soñar con más, pero el domingo fue un "casi". Buen resultado, aunque Ferrari volvió a hacer cosas de Ferrari.

Lewis Hamilton (5º): 7. Muy competitivo, pero la sanción por exceso de velocidad en el pit-lane le costó la cuarta posición. Condujo de diez... el limitador, de seis. De más a menos.

George Russell (7º): 7'5. Carrera correcta, sin mucho brillo pero cumpliendo. Falló en la salida y se marcó una remontada más que importante. El típico alumno que entrega el trabajo a tiempo y se lleva un notable sin hacer ruido.

Lance Stroll (13º): 7. Verle por delante de Alonso ya es un logro para él. Aston Martin ha dado un paso adelante y que Stroll también lo demuestre es la mejor de las señales.

Fernando Alonso (14º): 7. El asturiano cierra el fin de semana más optimista de todo el Mundial. Cerca de los puntos y con la sensación que ahora sí empieza lo bueno.

Carlos Sainz (19º): 3. Fin de semana para olvidar. Ritmo discreto y el incidente con Piastri terminó de rematar la faena. Si hubiera un botón de "reiniciar GP", lo habría pulsado en la vuelta 1.

Oscar Piastri (OUT): 7. Iba muy fuerte y llegó a liderar la carrera. El abandono por avería le impide tener nota de sobresaliente, pero no fue por falta de rendimiento. Suspendido por el profesor "Caja de cambios".