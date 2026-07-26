Basilio García Sevilla, 26 JUL 2026 - 13:05h.

El colombiano volvió a jugar con el Betis mientras se calienta su fichaje por el Vasco da Gama

Deossa no aparece en la convocatoria del Betis para Granada... por un error

Compartir







El nombre de Nelson Deossa está de actualidad en el Real Betis Balompié mientras transcurre el mercado de fichajes. El colombiano lleva semanas en la palestra por una posible salida, parece estar todo acordado con Vasco da Gama para que se marche a Brasil, pero por una cosa o por otra, la operación no se cierra.

El fin de semana ha sido especialmente intenso en torno al nombre del futbolista, ya que se van produciendo hechos que parecen encaminados a su salida, pero lo cierto es que el jugador sigue vistiendo la camiseta del Betis y disputó el tercer partido amistoso de la temporada.

PUEDE INTERESARTE Diego Conde, lesión y dudas en su debut como titular en el Betis

Todo comenzó a última hora del viernes, cuando en Brasil dieron por cerrado el fichaje del jugador por el club de Rio de Janeiro. La ESPN hablaba de avances prácticamente definitivos para que Deossa acabara en la liga brasileña, con una cesión con obligación de compra según algunos parámetros. Según ha informado ElDesmarque durante las últimas semanas, todo está cerrado en una operación que se puede calificar de venta en diferido.

Un sábado movido para Nelson Deossa

Al día siguiente, hubo 20 minutos de desconcierto en torno a su situación. El Betis ofreció a las 15.00 horas la lista de convocados para el partido amistoso a disputar en Granada, y su nombre no aparecía. Poco después, el club aclaró que se trataba de un error y que Nelson Deossa no solo estaba convocado, sino que ya se encontraba con la expedición en la capital nazarí.

PUEDE INTERESARTE Uno por uno del Real Betis ante el Granada CF: derrota con poco mordiente y varios lunares

De hecho, el de Marmato salió en la segunda parte, volviendo a jugar como delantero, una posición que ha ocupado ante la falta de efectivos que tiene Pellegrini en esta pretemporada. Ha participado en los tres amistosos disputado hasta el momento por el Betis.

PUEDE INTERESARTE Antony pide públicamente que Natan y Nelson Deossa se queden en el Betis

Deossa no tuvo ocasión alguna en un partido muy espeso de los verdiblancos, pero sí demostró que no rehúye la lucha pese a su situación. La propia cuenta oficial de X del club compartió un vídeo en el que se le veía peleando un balón junto a la esquina. “Aquí se lucha hasta el final”, publicaba. Unas palabras que se pueden entender en dos vertientes.

Por último, el colombiano fue abordado por Zona Mixta a su salida del estadio de Los Cármenes, y fue cuestionado sobre su posible salida al Vasco da Gama y sus últimos días en el Betis. “No sé nada sobre ese tema” y “ya veremos qué sucede”, acertó a decir.

Este lunes, sucederá un nuevo hito respecto al futuro del colombiano. El Betis iniciará su segundo stage de pretemporada en Marbella, Manuel Pellegrini ofrecerá una nueva lista de convocados más precisa, y a estas alturas nada hace indicar que no estará relacionado.