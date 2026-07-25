Basilio García Sevilla, 25 JUL 2026 - 21:10h.

El meta madrileño se retiró tras un fuerte impacto en su hombro izquierdo

El mensaje del Betis sobre el estado físico de Isco Alarcón

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El último fichaje en llegar al Real Betis Balompié ha sido el primero en tener problemas físicos. Diego Conde, debutante como titular en el partido ante el Granada CF de este sábado, apenas ha durado poco más de media hora sobre el césped antes de marcharse lesionado después de una desafortunada salida.

Era la tercera vez que abandonaba su área ante un balón largo del equipo local, y tras las dudas en las dos primeras, esta vez se llevó por delante a Diego Llorente y aunque en un principio se temió por el estado físico del central, finalmente fue el guardameta el que tuvo que marcharse del terreno de juego.

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Los servicios médicos del Real Betis salieron rápidamente a atender a los dos jugadores verdiblancos después de que Guzmán Mansilla le diera acceso rápidamente. Primero, se pararon con Llorente, conmocionado con el golpe, y después estuvieron atendiendo a Diego Conde, que entre la caída y el fuerte choque se había lastimado su brazo izquierdo. La primera valoración que ha emitido el club habla de un impacto muy fuerte en el hombro izquierdo, y está pendiente de que se le hagan pruebas en la articulación dañada.

Tanto es así, que en el minuto 35 se retiró hacia la banda para dejar su lugar a Álvaro Valles, el titular indiscutible en la portería bética. El ex del Villarreal se marchaba con el brazo izquierdo inmóvil, dejando la sensación de que había sufrido una lesión en su extremidad. El alcance de la lesión se conocerá en los próximos días.

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Un gol y algunas dudas

No eran los primeros minutos de Diego Conde como portero del Betis, pues ya salió tras el descanso sustituyendo a Álvaro Valles en el partido ante el Recreativo de Huelva por el Trofeo Colombino. Sin embargo, el Decano ni siquiera incomodó al madrileño.

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Este sábado, el Granada si le puso en más aprietos, no tanto obligándole a hacer paradas sino a realizar salidas peligrosas. Hasta en tres ocasiones tuvo que abandonar su arco el jugador cedido por el Villarreal, las dos primeras las solventó con algunas dudas y en la tercera acabó lesionado por su exceso de ímpetu. Además, se marchó al banquillo habiendo recibido el primer gol del Betis en la pretemporada, aunque fue en una jugada muy mal defendida que propició un cabezazo de Owen Emeka, que puso la pelota muy lejos de su alcance.