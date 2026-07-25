Horario y dónde ver el Granada - Betis gratis

Pepe Jiménez Sevilla, 25 JUL 2026 - 08:30h.

Isco Alarcón no estará con sus compañeros

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El Betis vuelve al césped. El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini disputará este sábado su tercer amistoso de pretemporada tras haber arrancado en Alemania ante un rival muy inferior y vencer en el Trofeo Colombino al Recreativo de Huelva.

Pendiente del mercado de fichajes, de nuevas llegadas y de nuevas salidas, como con Nelson Deossa, Manuel Pellegrini y su equipo afrontan la tercera cita de la pretemporada, en esta ocasión ante el Granada.

Para dicho encuentro, la gran novedad verdiblanca podría ser Antony, hombre que se quedó sin convocar ante el Recreativo de Huelva debido a que, según explica el club, se trabaja con él un plan especial de preparación tras haberse incorporado tarde a la pretemporada.

El que no estará de manera asegurada es Isco Alarcón. El '22' no se ejercitó con sus compañeros este viernes y la entidad le ha descartado para este partido. A pesar de ello, desde la entidad se mandan mensajes optimistas y se explica que todo forma parte de un proceso de preparación.

Ha sido Manu Fajardo, director deportivo del club, el que ha querido negar cualquier complicación, asegurando que "el beticismo puede estar tranquilo".

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Según cuenta el encargado en materia de fichajes béticos, el mediapunta "va cumpliendo los tiempos", explicando que "hay días que hace parciales, días que hace la totalidad, días que hace trabajo individual. Se van controlando las cargas. Lo de ayer es anecdótico, al margen del vídeo, completó el entrenamiento al 200%. En el momento en el que siga trabajando y que se trate con el máximo de los respetos esta situación y no se especule. No hay que preocuparse, el timing es el indicado por los servicios médicos, y todo tiene su proceso".

Cómo y dónde ver el Granada - Betis

- Televisión: el partido se podrá ver a través de Betis TV.

- Hora y día: este partido correspondiente a la pretemporada bética, se disputará este sábado 25 de julio a las 20.00 horas.

- Retransmisión online: ElDesmarque te ofrecerá toda la información relativa a este partido, tanto en la previa con los posibles onces, las bajas, lesionados y sancionados y las alineaciones confirmadas, como todo el post, con las jugadas más destacadas y toda la polémica.