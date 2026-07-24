Basilio García Sevilla, 24 JUL 2026 - 14:31h.

Ángel Haro explica cómo marchan los trabajos en el estadio del Betis

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Un club de fútbol no es solo el mercado de fichajes, ni siquiera en pleno mes de julio, cuando las direcciones deportivas están a tope de trabajo y los teléfonos echan humo en todas las oficinas. En el caso del Real Betis Balompié, una buena parte de la atención está puesta en los trabajos que se están realizando en el estadio Benito Villamarín.

Este viernes, en su comparecencia con motivo de la presentación de Facundo Bernal, Diego Conde y Fran García como nuevos futbolistas del Betis, Ángel Haro ha dado la última hora sobre las obras de la casa de todos los béticos. De momento, pueden respirar, todo marcha “según lo previsto”.

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“Las obras van según lo previsto en esa última fase, cuando ya cerramos el proceso colaborativo con Acciona. La parte de los muros pantalla está cerca de terminar, paralelamente se trabaja en una financiación con alternativas interesantes. Va según lo previsto. Nuestra hoja de ruta es estar dos años más en La Cartuja, sabéis cómo son las obras y vamos a intentar que así sean”, expresaba el presidente.

En este sentido, Haro también habló sobre la mejora de los accesos al Estadio de La Cartuja, que tantos quebraderos de cabeza han dado durante la pasada temporada a los miles de aficionados verdiblancos que se desplazaban a cada partido. “Nos siguen preocupando, se van mejorando. Hay partidos donde se hace buen trabajo, pero seguimos insistiendo de la mano del Ayuntamiento porque hay otros partidos en los que creo que hay que mejorarlo”.

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Pérdidas al final del ejercicio

Por otro lado, el máximo mandatario verdiblanco reconoció que, pese a la venta de Sergi Altimira al Sporting de Portugal, el equipo ha cerrado el ejercicio con pequeñas pérdidas, rompiendo la dinámica de los últimos años. “En cuanto al límite salarial estamos relativamente tranquilos, va a ser análogo al del año pasado, veníamos con un incremento por la ampliación de capital. Agotamos siempre al máximo el límite y eso implica que nuestros ingresos ordinarios no son suficientes y tenemos que tirar de plusvalías. No hemos tenido las plusvalías suficientes para no dar pérdidas, que espero compensar en el año siguiente. Cuadrar cuentas lo tenemos que hacer con las plusvalías”.

Por último, expuso Ángel Haro su visión sobre las actuaciones que acometerá el Betis en el mercado de fichajes para mejorar su plantilla. “Entiendo las expectativas que se pueden generar en torno a los fichajes, tenemos que hacer una plantilla lo más competitiva posible para estar de nuevo en Europa y competir de una manera digna en las tres competiciones. Debemos tener una visión más holística que un aficionado medio, pero a esta plantilla casi la mitad de los jugadores ha jugado Champions, estamos haciendo una plantilla equilibrada, estamos satisfechos y a la espera de completarla en las próximas semanas”, expresaba el presidente.