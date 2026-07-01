Facundo Bernal, primer fichaje del Betis para la 26/27

Álvaro Borrego 01 JUL 2026 - 16:02h.

El Betis se hace con el 100% de los derechos del jugador a cambio de unos 9.5 millones de euros

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El Real Betis Balompié y el Fluminense han cerrado de manera definitiva el traspaso del centrocampista uruguayo Facundo Bernal, que según avanzaban los compañeros de ABC se ha concretado a razón de 9.5 millones de euros, impuestos incluidos, por el 100% de los derechos del futbolista. En un principio el traspaso se valoró la posibilidad de acordar un traspaso por un montante algo menor, quedándose los brasileños un porcentaje del centrocampista, pero finalmente los verdiblancos han logrado amarrar la totalidad de la propiedad del jugador. El Flu se queda únicamente con el 5% de la plusvalía de una futura venta.

Facundo Bernal se trata de un pivote de 22 años y 187 centímetros internacional absoluto por Uruguay aunque con pasaporte italiano, por lo que podría ocupar ficha de comunitario. La dirección deportiva maneja buenos informes de este futbolista desde el verano pasado, aunque es ahora cuando la operación ha terminado de llegar a buen puerto. El futbolista se formó en las divisiones inferiores de Defensor y fue traspasado en 2024 al Fluminense, con el que ha disputado más de un centenar de encuentros oficiales.

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Será este el primer movimiento dentro de la profunda renovación que se llevará a cabo en el centro del campo tras la salida de Sergi Altimira, ya jugador del Sporting de Portugal y Nelson Deossa, cuya negociación todavía tiene aristas por resolver. Señalan desde Heliópolis que además del brasileño llegará al menos otro centrocampista más, con los nombres de Dani Ceballos y Nicolas Raskin sobre la mesa.

Nelson Deossa ha reactivado conversaciones que hace unos días frenó y está reconsiderando las propuestas de otros como River Plate o América. Una salida que parecía encaminada hace unos días pero que el futbolista ha ralentizado. Sea como fuere, y pese a que sea poco probable que el Real Betis pueda computar su venta antes del 30 de junio, aunque en Heliópolis están convencidos de que su salida podrá darse en unos términos similares.