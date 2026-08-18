El Barcelona calienta la opción de Ayoze Pérez y cierra una estrategia por el fichaje

Ángel Cotán 18 AGO 2026 - 11:13h.

Aún tiene dos años de contrato con el conjunto groguet

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Con Rodri Hernández en la Ciudad Condal, el FC Barcelona centra todos sus esfuerzos en el necesario fichaje del delantero centro. Tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres, Hansi Flick podría afrontar el debut liguero ante el Elche CF sin un nueve puro. En el último amistoso, Raphinha asumió la punta de lanza y se valora como posible opción, aunque Deco es consciente de la obligación de fichar un ariete.

Julián Álvarez era el elegido. Desde un primer momento, el Barça intentó acercarse a su fichaje con una oferta formal rechazada al instante por el Atlético de Madrid y volvió a intentarlo con idéntico resultado tras las manidas declaraciones del argentino.

Ante esta situación, el Barcelona establece como límite esta semana para cerrar el fichaje de 'La Araña'. Conocedores de la dificultad de la operación, el club azulgrana calienta en el mercado la alternativa de Ayoze Pérez.

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El Barcelona cierra una estrategia por Ayoze Pérez

Según avanza Radio MARCA, el delantero canario es una de las principales opciones que maneja el Barcelona si no consiguen cerrar la llegada de Julián Álvarez. A sus 33 años, Ayoze Pérez encarnaría un fichaje 'low cost' de rendimiento inmediato en LALIGA EA Sports. Además, según la citada fuente, el futbolista del Villarreal CF es muy del gusto de Hansi Flick: "Le encanta, le gusta mucho".

Con contrato en La Cerámica hasta junio de 2028, el Barça ya habría cerrado su estrategia para fichar al internacional español. La citada fuente asegura que Ayoze Pérez estaría encantado de jugar en el Camp Nou, siendo esta la principal baza en unas futuras negociaciones: "Si el Barcelona llama a la puerta del Villarreal, Ayoze hará todo lo posible para ser delantero del Barça la próxima temporada".

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Con el deseo del jugador a su favor, Deco y Joan Laporta tratarían de abaratar la incorporación del delantero centro, ya que aunque posee una cláusula de rescisión de 30 millones de euros, la citada fuente afirma que "es negociable".

Tras una temporada difícil que le dejó sin Mundial 2026, Ayoze Pérez partió de titular en el estreno del submarino amarillo en LALIGA EA Sports 2026/27. Para el Villarreal, el futbolista canario es un activo muy valioso y no pondría excesivas facilidades por su salida.