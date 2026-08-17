Julián Álvarez juega su última bala en el Atlético de Madrid y el Barcelona pone un límite

Ángel Cotán 17 AGO 2026 - 08:22h.

El argentino sigue queriendo salir al Barça

El Atlético de Madrid echa cuenta por Nicolas Jackson y un segundo fichaje ofensivo

Compartir







El Atlético de Madrid mueve hilos para protagonizar un ilusionante final de mercado de fichajes. Con la llegada de Cuti Romero, la defensa de Diego Pablo Simeone sube varios peldaños su nivel y ahora los focos se centran en el ataque. A expensas de las decisiones del técnico argentino con algunos canteranos que optan a quedarse, un nuevo cromo de ataque se discute en el equipo de trabajo de Mateu Alemany y se aguarda al último movimiento de Julián Álvarez.

Pese al ruido generado en los últimos días y que ha sorprendido al club madrileño, se trata de brindar cariño al activo más importante de la primera plantilla y allanar su reencuentro con la afición rojiblanca del próximo miércoles ante el Málaga CF.

PUEDE INTERESARTE Exequiel Zeballos eleva la duda por su fichaje y el Celta prioriza seis operaciones

El deseo de Julián Álvarez no ha cambiado y sigue queriendo jugar en el FC Barcelona, aunque tanto el propio jugador como la entidad azulgrana saben que el tiempo se agota. Por esta razón, y como informa El Partidazo de COPE, el argentino juega su última bala.

PUEDE INTERESARTE Edin Terzic frena un aluvión de ofertas y da pistas del papel de un fichaje en el Athletic

Julián Álvarez juega su última bala en el Atlético de Madrid

En su última intervención, el periodista Víctor Navarro, experto en materia culé, asegura que el Barcelona sigue estando interesado en el fichaje de 'La Araña'. De hecho, Julián Álvarez realizará un último movimiento en forma de reunión y esta será definitiva. El límite que se ponen en Can Barça para esperar al campeón del mundo con Argentina está fijado: "Julián Álvarez sigue siendo objetivo del FC Barcelona, es la realidad. Esta semana, por lo que sabe el Barça, le han comunicado desde el entorno del jugador que lo siguiente sería esta semana un encuentro por fin entre Gil Marín y Julián Álvarez. No hay una fecha que digan 'hasta entonces esperamos y a partir de ahí ya no', pero bueno, lo que se prevé en las oficinas del Camp Nou es que sea esta semana el límite. Si esta semana no hay ningún avance y ese encuentro con Gil Marín no da resultado, pues entonces se dejaría de lado".

La citada fuente finalizó su exposición arrojando pistas de los sustitutos que tienen en mente Deco y Joan Laporta: "Si no viene Julián Álvarez y con las marchas de Robert Lewandowski y Ferran Torres, a nadie se le escapa que el Barcelona necesita un 9 y es en lo que trabaja Deco. Han salido muchos nombres, gusta Lautaro, se habla de Mikautadze pero piden mucho dinero en el Villarreal... veremos quién es ese nueve si no llega Julián Álvarez".