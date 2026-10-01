Edu Aguirre detalla la ‘traición’ de Jorge Jesús a Cristiano Ronaldo en Portugal: “Explota por eso”
Edu Aguirre, amigo íntimo de Cristiano Ronaldo, ha contado qué ha pasado entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús para acabar estallando y marchándose de la concentración con Portugal
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Cristiano Ronaldo ha abandonado la concentración con Portugal después de las polémicas declaraciones de su seleccionador, Jorge Jesús, en una rueda de prensa en la que trató de justificar por qué el delantero no disputó ningún minuto contra Noruega. Un terremoto de gran escala que ha sacudido a todo Portugal y que puede ser el adiós definitivo de una leyenda como Cristiano Ronaldo, retirándose de su selección nacional por el menosprecio que ha sentido de su propio entrenador. Una ‘traición’ que ha detallado Edu Aguirre en El Chiringuito de Energy y que ha provocado que Cristiano explote de esta manera.
El menosprecio a Cristiano Ronaldo
En el programa, Josep Pedrerol le ha pedido a Edu Aguirre, amigo muy cercano de Cristiano Ronaldo y su familia, que explicase un poco la versión de los hechos y, según apunta el colaborador del programa, se trata de una traición urdida por Jorge Jesús y Pedro Proença, el presidente de la Federaçao.
“¿Pero qué te crees, que a Cristiano no le hubiera gustado despedirse dentro de un año con toda la gente? Pero todo el mundo puede sentirse menospreciado. Y es una realidad, yo me hubiera ido antes”, comienza diciendo Edu Aguirre. “A mí me tiene calentando durante 30 minutos… durante 30 minutos a una estrella… Una cosa es pactar: “No vas a ser titular”, y otra cosa es: “Oye, sal a calentar 30 minutos, acaba el partido y te quedas ahí con cara de tonto”. ¿A Cristiano? Los jugadores no son todos iguales. Porque cuando la selección de Portugal cae en el Mundial o cae en la Eurocopa, las críticas no van ni a Jorge Jesús, ni a Roberto Martínez, no a João Félix, ni a Bernardo. Van a Cristiano. Porque todos los periódicos y las teles portuguesas hablan de Cristiano, para bien o para mal. Por lo tanto, lo que tienes que hacer… por lo tanto, lo que tienes que hacer es cuidar a tu estrella. Cuidar a tu leyenda.
“Saber que es un tío que se está desviviendo por el fútbol, por su país, por los portugueses… ¡Por Jorge Jesús! ¡Por Jorge Jesús! Porque con 41 años no es fácil mantenerse al nivel, estar 24/7 pensando en el fútbol, cuidarse, sufrir, desvivirse por este deporte y que te ninguneen de esa manera. lo que ha hecho Jorge Jesús es una vergüenza y una traición. Porque ha tenido un ataque de entrenador, ha querido dejar claro que él manda cuando él no pinta nada. Pero él ha querido dejar claro que él manda a costa de Cristiano Ronaldo. Y a costa de algunos pequeños periodistas portugueses o un minoritario público portugués que le tiene muchas ganas a Cristiano”, desvela el periodista y amigo de Cristiano Ronaldo. “Y Cristiano se ha cansado. Cristiano no es el muñeco del pim, pam, pum. Cristiano tiene la historia hecha hace diez años. Tiene goles, tiene pasta, tiene títulos, tiene una familia maravillosa, puede hacer lo que le dé la gana. ¿Qué van a venir a ningunearle delante de todo el mundo un entrenador a ningunearle y además a sacar pecho 24 horas después en la rueda de prensa a sacar pecho de que le ningunea? Yo soy Cristiano y me hubiera ido antes. Mucho ha aguantado para mí. Mucho ha aguantado para mí”.
Cómo se gestó la traición de Jorge Jesús
Después, Edu Aguirre ha contado el momento en el que el delantero portugués se sintió más traicionado por su seleccionador. “Hay una reunión ayer martes por la noche. Una reunión entre el presidente de la federación, entre el seleccionador y entre Cristiano. Jorge Jesús pide perdón a Cristiano. Jorge Jesús pide perdón a Cristiano por el ninguneo de tenerle calentando durante 30 minutos y ni sacarle. Y no solamente le pide perdón en privado, sino que le dice que va a pedirle perdón públicamente. Que va a decir que públicamente se ha equivocado. Es la promesa de Jorge Jesús a Cristiano”, desvela el periodista. “Y sale en rueda de prensa y dice esta cantidad de mentiras que no se cree nadie. Por eso Cristiano explota. Cristiano explota por eso. Porque se siente traicionado. Sales a las doce horas a rueda de prensa y dejas peor a Cristiano, sacando pecho y diciendo que mandas tú y que Cristiano es uno más… A casa y a otra cosa. Por eso digo: traición”, acaba sentenciando el colaborador de El Chiringuito.
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