Fran Duarte Madrid, 30 SEP 2026 - 21:19h.

Tras el escándalo confirmado por la financiación irregular del Manchester City, muchos aficionados del United están rescatando está frase de José Mourinho hace años

Pep Guardiola transmite confianza al entorno del Manchester City con un mensaje rotundo: "Superaremos esto juntos"

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El escándalo por la financiación irregular del Manchester City ha sido un terremoto en el fútbol inglés. Nada más confirmarse los 115 cargos de los que el club ‘citizen’ parece ser culpable, muchos clubes y leyendas de la Premier League han exigido que le retiren los títulos cosechados durante la época en la que se cometieron esas irregularidades. Los que más han insistido han sido desde el equipo vecino y eterno rival, el Manchester United, que podría añadir tres títulos más de la Premier League en sus vitrinas si acaban por sancionarle de esta manera ejemplar… ¡Y una de ellas la habría ganado José Mourinho a Pep Guardiola!

Mourinho le puede quitar una Premier League a Guardiola

Resulta que el Manchester United quedó segundo en el segundo año de José Mourinho al frente de los Red Devils en la temporada 2017/2018. Ese año la Premier League la ganó el Manchester City con 19 puntos de diferencia con el United de Mou. Un título que estaría dentro de los años que el City incumplió las normas financieras de la Premier, que según el comunicado de la competición engloban desde la temporada 2009/10 hasta la 2017/18, que precisamente tuvo al United de subcampeón.

El propio Mou ya se refirió a esa Premier League hace dos años cuando se destapó la investigación que estaba llevando a cabo la Premier League. Fue entonces cuando el por entonces entrenador del Fenerbahce ironizó sobre esa Premier League que podría haber ganado. “Yo no quiero ganar con 150 denuncias (como el Manchester de Pep Guardiola”, comentó Mou cuando se destapó la investigación por financiación irregular del Manchester City. “Ganamos la Europa League y quedamos segundos en la Premier League… aún tenemos la oportunidad de ganar esa Premier League si castigan al City. Porque quizá les castigan quitándoles puntos y quizá ganemos esa liga. Y tendrán que pagarme el bonus y darme la medalla”, comentó el técnico portugués cuando todavía no se sabía si el City era culpable de esos cargos.

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Los otros títulos del City en entredicho

Además de esta temporada, el City también quedó campeón en la 2013/2014, quedando el Liverpool como subcampeón ese año a solo dos puntos de los ‘citizens’. Y habría otra Premier más en ese periodo, en la temporada 2011/2012 (la mítica del gol del Kun Agüero y Mancini), que también podría ir a parar al United, después de quedar también subcampeón ese año empatado a puntos (89).

Otro de los que ha pedido ese trofeo ha sido Rio Ferdinand. La leyenda del Manchester United va más allá y además de exigir una medalla para él (por la temporada 2011/2012), otra para Mou (por la temporada 2017/2018), también exige otra medalla para Solskjaer (por el subcampeonato de la temporada 2021/2022). Y, aunque lo hace con un tono de burla, la historia del Manchester United y la del Manchester City habrían sido bien distintas. De momento no sabemos el castigo que le van a imponer al City, pero podría ir desde una multa económica elevadísima, una resta de puntos para consumar su descenso o directamente una resta a esas temporadas con carácter retroactivo que podría dejar a los ‘citizens’ con 8 títulos de Premier League menos.