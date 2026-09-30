Pablo Sánchez 30 SEP 2026 - 15:20h.

Mati Prats aplaude a la Premier League por investigar al City: "¿Y lo de Enrique Negreira, para cuándo?"

Se encuentra sin equipo tras marcharse del Etihad Stadium

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Pep Guardiola se encuentra sin equipo desde que pusiera fin a su etapa en el Manchester City. Sin embargo, el técnico catalán no pierde ojo de lo que sucede en su exequipo y más aún con el problema que le envuelve en estos momentos. El conjunto británico ha sido acusado de incumplir multitud de leyes y se expone a una durísima sanción. El míster ha querido estar junto a ellos en estos difíciles momentos.

En sus redes sociales, Pep Guardiola publicó un mensaje de optimismo y de confianza dirigido a la afición del City y a todo su entorno. Estas fueron sus palabras: "Quiero que todos y cada uno de los aficionados del Manchester City sepan que estoy aquí, más que nunca. Estoy y siempre he estado y estaré junto a mi club, mi propietario, mi presidente, Ferran, los jugadores, el cuerpo técnico, Enzo y vosotros, nuestros aficionados únicos. Que quede claro: superaremos esto juntos. Os quiero a todos", publicó.

La despedida de Pep Guardiola del Manchester City

"No me preguntéis las razones por las que me voy. No hay ninguna razón. Pero en lo más profundo, sé que es mi momento. Nada es eterno. Si lo fuera, esto lo sería. Lo eterno serán los sentimientos, las personas, los recuerdos, el amor que siento por mi Manchester City. Esta es una ciudad construida a base de trabajo, de esfuerzo. Se ve en el color de los ladrillos, en la gente que ficha temprano y se va tarde...creo que llegué a entender eso, y mis equipos también"

"Recordad el atentado del Manchester Arena, cuando la ciudad mostró al mundo lo que realmente significa la fortaleza. Sin miedo, solo amor, comunidad, unión, una ciudad unida. Recuerdo perder a mi madre durante el COVID y sentir cómo este club me sostuvo. Todo lo que hemos hecho lo hemos hecho por vosotros, habéis sido excepcionales. Aún no lo sabéis, pero estáis viviendo un legado. Gracias por confiar en mí, por empujarme y por amarme. Este es mi lugar, os quiero a todos", fue parte de su despedida.