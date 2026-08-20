El técnico del Real Madrid responde en El Chiringuito

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José Mourinho habla por primera vez de los fichajes. El Chiringuito ha emitido este miércoles por la noche la segunda parte de la entrevista con el entrenador del Real Madrid, que hablado sobre Yan Diomande y Bernardo Silva, entre otros. Además, también ha valorado el papel que podría tener Arda Güler durante la próxima temporada.

Presión y perfil de Diomande: "No, yo no he pedido a nadie. Yo llego sin pedir a nadie, analizando bien la plantilla, consciente de lo que me gustaría. He querido saber muchas cosas pero comportarme si no supiera nada. Dentro de esa situación de un nada: rápido, agresivo, uno contra uno, que pueda jugar en las dos bandas... no es fácil. No quiero analizar si son 80, 20 o 120 millones, quiero analizar el perfil de lo que puede dar y dije sí quiero. Si son 20, 30 o 40 no es cosa mía".

Bernardo Silva sí lo quería: "Pienso que es jugador de Pep Guardiola. Aporta todo. Espero que podamos tener pocos problemas y mucha estabilidad. Si lo tenemos, Bernardo es un jugador del centro del campo, pero puede jugar de 10, en banda derecha, venir dentro a su mejor pie. Puede jugar de todo. Le amo desde siempre. No tiene nada que ver con que el Barça le quería o el Atlético le quería o le vamos a robar porque el vecino se quedará triste. Era convicción mía de que Bernardo es nivel Real Madrid".

Arda Güler y un jugador para la medular: "Sólo hay un Kroos y un Modric, no hay otro. Güler me encanta, pienso que le va a pasar como a Modric o Bernardo, que empiezas ahí arriba y terminas aquí, empiezas de 10 y ofensivo y al final acabas de 8, después de 6. Creo que irá en esa dirección con su evolución y su conocimiento".