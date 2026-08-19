Redacción ElDesmarque Madrid, 19 AGO 2026 - 09:15h.

El primer invitado de El Chiringuito para esta temporada ha sido el técnico del Real Madrid

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José Mourinho ha roto su silencio sobre algunos de los principales asuntos que rodean al Real Madrid desde su regreso al banquillo. El técnico portugués ha concedido una entrevista a Josep Pedrerol en El Chiringuito en la que ha repasado la actualidad del conjunto blanco y ha dejado varios titulares sobre el vestuario, el mercado y algunos de sus principales jugadores. Desde el curioso origen del ojo morado que lució en pretemporada hasta sus conversaciones con Rodri, pasando por su opinión sobre Kylian Mbappé y la defensa de Vinicius ante las críticas, Mourinho ha hablado sin apenas dejar asuntos pendientes.

El cambio de Mourinho desde su primera etapa y el culpable del ojo morado en la pretemporada

José Mourinho ha analizado cómo ha cambiado desde su primera etapa en el Real Madrid. El portugués asegura mantener intacta su esencia, aunque reconoce una evolución importante en su manera de afrontar el fútbol y, especialmente, en la gestión de sus emociones. "El mismo ADN, no puedo intentar ser lo que no soy. Mucha más madurez, menos emocional, más controlado", explicó el portugués, que considera que los años y las experiencias acumuladas le han permitido crecer como entrenador.

El técnico también ha hablado de los errores cometidos a lo largo de su carrera y de la importancia de utilizarlos como aprendizaje. "Aprendiendo de los errores. Yo pienso que en la vida arrepentirse de algo que ha pasado, no te ayuda a nada, aprender con las experiencias sí". En ese sentido, Mourinho tiene claro que la experiencia es una herramienta fundamental para mejorar. "Como entrenador, cuanta más experiencia tienes, más calidad tienes".

Una de las imágenes que más había llamado la atención durante los últimos días había sido el moratón que el técnico portugués lució en uno de los amistosos del Real Madrid. Mourinho ha desvelado el origen de este pequeño percance y ha señalado a un invitado sorpresa, aunque sin darle mayor importancia. "Ha sido el pobre Lacosta, un niño del Castilla", explicó. Mourinho ha contado que el futbolista le golpeó accidentalmente: "Me tiró un balonazo, yo estaba con gafas y me tocó, pero no es por eso que no fue convocado el último partido", bromeó.

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El luso también ha repasado cuáles son las primeras primeras normas que ha puesto al vestuario y qué grupo se ha encontrado. "Un vestuario con ganas de ganar y todo lo que yo les pido es sentido común", dijo antes de reclamar puntualidad, desayunos controlados y trabajo en el gimnasio. Además, reveló que pasa muchas noches en la ciudad deportiva.

Mourinho analiza la situación de Kylian Mbappé y reparte responsabilidades en el pasado

Mourinho no escatimó en elogios hacia el delantero francés. "Mbappé es increíble. A veces me hace reír en el entrenamiento porque es demasiado bueno. Es un jugador de un nivel estratosférico". El portugués también quiso repartir responsabilidades por la complicada temporada anterior. "Xabi y Álvaro han pagado los platos rotos", afirmó. "Ganar y perder es multifactorial. Yo no acepto las culpas solo para unos y los aplausos solo para unos... no me va. Muchos han fallado en el pasado, no sólo entrenadores y jugadores, gente aquí dentro también ha fallado".

Sobre el francés, destacó especialmente su compromiso. "Un tío que podía venir el 14 de agosto y se ha presentado el 12 ya me dice algo". Y respecto a la relación de la afición con Mbappé y Bellingham, aseguró que "tenemos que ser más equipo todos, pero tanto uno como otro tienen números increíbles".

Las conversaciones entre Mourinho y Rodri antes de su fichaje por el Barcelona

Otro de los asuntos más relevantes del verano ha sido el fichaje de Rodri por el Barcelona y Mourinho ha confirmado que mantuvo más de una conversación con el centrocampista. "Hablé un par de veces». El entrenador ha explicado que el Real Madrid llegó a hacer una propuesta importante, pero las dudas del futbolista terminaron influyendo en su percepción. "Rodri ha tenido dudas, ha dudado. Lo que yo pienso que ha pasado, y te hablo de mí, es que las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí", aclaró.

El portugués ha sido contundente sobre lo que espera de un futbolista que quiera vestir de blanco. "El Real Madrid es de una dimensión que no puede tener jugadores que piensan dos veces". Eso sí, no considera que la llegada de Rodri al Barcelona sea una derrota madridista. "Las victorias son en campo. Las victorias son los puntos, son los títulos. Ahí están las victorias", dijo. El luso da por cerrado el mercado de fichajes del conjunto blanco ya que está satisfecho con la plantilla.

Mourinho defiende a Vinicius y pide respeto en los estadios

El técnico también salió en defensa de Vinicius ante los constantes pitos que recibe en diferentes estadios. Mourinho ha reclamado un trato más equilibrado por parte de aficionados y árbitros. "Pienso que la gente también tiene que aprender a comportarse con él. Hablo también de árbitros", señaló. "Vinicius es un jugador como los otros", añadió.

Su conclusión ha sido clara. "Qué sentido tiene que un estadio pite a uno de los mejores jugadores del mundo cuando no tienen nada contra él. (…) Verlo jugar es un privilegio". Sobre la renovación del brasileño, Mourinho negó haber tenido un papel decisivo. "Gracias a mí no. Obviamente hablé con él, pero Vini está enamorado del Real Madrid". Y resumió su consejo. "No te vayas que no merece la pena".