"Bellingham ha hecho un Mundial increíble, pero Kylian ha hecho historia", admite el nuevo entrenador del Real Madrid

Mourinho desvela en El Chiringuito qué jugador le ha dejado el ojo morado: "Me dio un balonazo"

Compartir







José Mourinho habla por primera vez de Kylian Mbappé. El nuevo entrenador del Real Madrid ha concedido su primera entrevista a Josep Pedrerol en El Chiringuito, donde ha valorado la figura del francés destacando su papel y su récord en el Mundial. Además, también ha recordado algunos episodios del pasado, admitiendo que "muchos" fallaron dentro del club durante la pasada campaña, no sólo los jugadores o los entrenadores.

Primera valoración de Mbappé: "Mbappé es increíble. A veces me hace reír en el entrenamiento porque es demasiado bueno. Es un jugador de un nivel estratosférico. No me cabe juzgar, analizar lo que ha hecho la temporada pasada, una temporada extraña y complicada para todos. Es siempre la misma historia: Xabi y Álvaro han pagado los platos rotos. Ganar o perder es multifactorial y les he dicho a todos que no acepto las culpas sólo para unos y los aplausos solo para unos. Muchos han fallado en el pasado, no sólo entrenadores y jugadores, gente aquí dentro también ha fallado".

PUEDE INTERESARTE Los dos problemas y la ventaja estratégica del Real Madrid en el fichaje de Zubimendi

Qué puede aportar Mbappé: "Me hablas de Mbappé y quiero pensar lo que puede ser ahora. Un tío que podía venir el 14 de agosto y se ha presentado el 12 ya me dice algo. El motivo por el que se quiere presentar el 12 es porque quiere jugar ante el Schalke en condiciones mínimas. Entrena exactamente como todos, el mismo compromiso, voluntad de mejorar, en entrenamientos difíciles. Prefiero pensar en lo que puede ser".

Pitos a Mbappé y Bellingham: "Tenemos que ser más equipo todos, pero tanto uno como otro tienen números increíbles. Lo que los dos han hecho en el Mundial es increíble. Jude ha hecho un Mundial increíble pero Kylian ha hecho historia. Cuando trabajas con los mejores, tienes que conseguir que sean ellos mismos en la dinámica de equipo. Eso voy a intentar con ellos, pienso que vamos en la dirección correcta. Ellos están ilusionados".

PUEDE INTERESARTE Había acuerdo entre Rodri y el Real Madrid, pero la cifra que ofreció al City lo cambió todo

El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity