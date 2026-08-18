Había acuerdo entre Rodri y el Real Madrid, pero la cifra que ofreció al City lo cambió todo

Fran Duarte Madrid, 18 AGO 2026 - 10:03h.

El Real Madrid solo envió una oferta por Rodri al Manchester City y se quedó muy por debajo de lo que ha pagado el FC Barcelona

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El fichaje de Rodrigo Hernández por el FC Barcelona se ha convertido en el bombazo del verano. El capitán de la Selección Española se convirtió en el gran deseado de este mercado de fichajes después de su gran actuación en el Mundial 2026. Uno de los equipos que más interés mostró fue el Real Madrid, pero todo cambió dramáticamente para el club blanco y Rodri acabó eligiendo al Barça por encima del conjunto madrileño. Juanfe Sanz ha contado, en exclusiva en el estreno de El Chiringuito en Mediaset, los motivos por los que se rompieron las negociaciones entre el City y el Real Madrid.

A priori, el fichaje de Rodri era el más necesario para el Real Madrid. Después de dos años seguidos sin ganar ningún título, la sombra de Kroos y Modric se hacía cada vez más larga y por eso el club se marcó el fichaje de Rodri como prioritario después de su gran Mundial. Las carencias en el centro del campo son evidentes y por eso la directiva del Real Madrid no dudó en hacer su oferta por el jugador. Una oferta que se aleja muchísimo de los 60 millones de euros más 11 en variables por los que el Barça ha conseguido su fichaje.

El Madrid solo mandó una oferta al City por Rodri

Precisamente, el precio por el que el City tasó al futbolista ha sido el principal escollo para su llegada al Real Madrid. Juanfe Sanz ha desvelado en El Chiringuito que el club blanco y Rodri tenían un acuerdo en cuanto a las condiciones de su contrato. Pero no solo valía el visto bueno del jugador, el siguiente paso era hacer una oferta al Manchester City.

“Al Manchester City solo le llega una oferta del Real Madrid. No hubo ninguna negociación y el City pedía 80 millones por Rodri. A mí me dicen que el Real Madrid se planta en una cifra y después ya no hay más ofertas. Entre 35 y 40 millones más cinco en variables. Ese es el límite que establece el Madrid”, cuenta el colaborador del programa presentado por Josep Pedrerol. “Como máximo, teniendo en cuenta las variables, el Real Madrid habría pagado 45 millones de euros por Rodri”.