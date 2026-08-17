"Vamos a por la Champions League y por todos los títulos", ha dicho en el aeropuerto

La 'obsesión' de Hansi Flick con Julián Álvarez y sus mensajes "diarios" al Barcelona

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Rodrigo Hernández ya está en Barcelona. El centrocampista español ha aterrizado este lunes por la tarde en la Ciudad Condal después de que el Barça cerrara un acuerdo con el Manchester City para su incorporación. A la espera de pasar reconocimiento médico y rubricar su firma, Rodri ya ha hablado como futbolista blaugrana asegurando que es "un sueño" jugar en el Camp Nou.