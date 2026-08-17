Pablo Sánchez 17 AGO 2026 - 13:27h.

Santi Cañizares carga contra el Real Madrid por dejar escapar el fichaje de Rodri Hernández: "Poco interés"

Su refuerzo será oficial en las próximas horas si nada se tuerce

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Rodrigo Hernández se convertirá en las próximas horas en nuevo futbolista del Barcelona. Si nada cambia de manera radical en las últimas horas, el acuerdo con el Manchester City ya es total y solo queda sellar las firmas en el contrato. Por el camino quedan ya varias ofertas del conjunto blaugrana hasta que ha cristalizado su llegada al Camp Nou. Atrás queda ya también el interés frustrado del Madrid en su fichaje pese a que durante un tiempo parecía ser su destino.

Rodri ya está cerrado por el Barcelona y las cifras de su fichaje copan el protagonismo en las últimas horas. Tal y como informa nuestro compañero David Ibáñez en ElDesmarque, ya ha trascendido tanto el salario del mediocentro como el precio que el Barça tendrá que pagar al City, con quien le restaba un año de contrato.

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En cuanto al salario, Rodri pasará automáticamente a ser uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla. Solo Lamine Yamal le supera, con un contrato de 16 millones de euros más bonus que rozan los 20 kilos. En el caso del nuevo futbolista del Barcelona, sus emolumentos alcanzarán los 15 millones, siendo así el segundo mejor pagado del vestuario.

Precio del fichaje y ofertas

Otra de las cifras que rondan la actualidad del fichaje de Rodri es saber cuánto tendrá que pagar finalmente al City. David Ibáñez ha podido saber que serán 60 millones de euros y otros 11 en variables sencillas. Otra serie de variables podría elevar su precio cinco millones más. Es decir, el Barça tendrá que abonar 71 kilos casi con total seguridad e incluso 76 si se cumplen los mencionados requisitos.

Hasta llegar a un acuerdo, por el camino se quedan tres ofertas del Barça al City. La primera alcanzaba los 60 millones teniendo en cuenta las variables. Después se subió a los 65 y por último los 71 antes mencionados.