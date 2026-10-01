Mbappé, lesionado y en París con Ester Expósito tras no acudir a Valdebebas

Abandonó la concentración de Francia el pasado viernes por una lesión de rodilla

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Kylian Mbappé, cazado en París con Ester Expósito. El delantero del Real Madrid, de baja por lesión, estuvo este miércoles por la noche cenando en la capital francesa cinco días después de dejar la concentración de Francia y tras no acudir a la Ciudad Deportiva de Valdebebas los dos últimos días, lo que ha provocado una nueva polémica en torno a su vida privada.

El viernes, ante Turquía en la primera jornada de un parón de selecciones dedicado a la Nations League, Kylian anotó el gol del triunfo en una acción en la que acabó doliéndose de la rodilla. Pidió la asistencias de manera inmediata y fue sustituido a los 59 minutos de encuentro.

El galo abandonó la concentración y se sometió a pruebas en Madrid, donde le diagnosticaron "una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda". Nada grave, en principio, pero lo justo para no jugar más con Francia durante este parón. A la espera de su evolución, de momento no está descartado para la próxima jornada liguera frente al Villarreal.

Kylian Mbappé, con Ester Expósito en París

En medio de ese contexto, las cámaras captaron este miércoles por la noche al jugador con su pareja, Ester Expósito, en un restaurante de París.

Pese a que estuvo unos días en Madrid, Mbpapé ha regresado a la capital francesa con su pareja. De hecho, no ha acudido a Valdebebas durante los dos últimos días de trabajo pese a que el resto de compañeros, incluidos los lesionados, sí que han estado entrenándose en las instalaciones del club.

No se trata de la primera vez que Mbappé y Ester Expósito se ven envueltos en una polémica relacionada con su vida privada y su contexto en el Real Madrid. El pasado mes de mayo, el futbolista ya se fue de vacaciones con su pareja a Italia mientras estaba lesionado durante el tramo final de temporada. El día 3, concretamente, estaba bajando de su avión privado en Madrid apenas 12 minutos antes de que sus compañeros jugaran ante el Espanyol en Cornellá, lo que provocó un gran revuelo.