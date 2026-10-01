Ángel Cotán 01 OCT 2026 - 08:52h.

El argentino se detiene a analizar al club bilbaíno

Dani Vivian explica su prioridad por el Athletic y la consecuencia del Mundial: "Costó no verme ahí"

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Germán Burgos quedó marcado por el fútbol español. El icono del Atlético de Madrid dio el salto a nuestro país gracias al RCD Mallorca, aunque donde echó raíces fue en el Manzanares. En el club rojiblanco militó cinco años, aunque junto a Diego Pablo Simeone vivió grandes vivencias colchoneras en el banquillo. Una trayectorias que le permitió conocer de cerca a otros conjuntos como el Athletic Club.

El ahora entrenador compartió anécdotas y experiencias en el canal 'Bajo los Palos' de Iker Casillas en YouTube. Allí, el 'Mono Burgos' sorprendió con una reflexión sobre la entidad bilbaína cuando era cuestionado por otros equipos.

Germán Burgos y su admiración por el Athletic Club

El exportero comenzó su intervención con la sorpresa que le ha provocado la actual dimensión del Atlético de Madrid: "Entre todos hemos creado una institución importante. El otro día volví y digo 'entré en una pirámide'. No sé si porque siempre andamos con la pelota en la cabeza, pero vi las oficinas... se me puso la piel de gallina. Esto es importante lo que están construyendo. Lo que pasa que hay veces que no voy porque no puedo ver el partido, me invitan".

A renglón seguido, Germán Burgos mostró su confianza en el club colchonero de cara a la Champions League: "Yo creo que sí la ganará porque siempre tiene buenos equipos. Siempre soy optimista en ese sentido porque tiene los jugadores. Sin ir más lejos, en estos últimos años no hay tanta diferencia, al Real Madrid le cuesta ganarle al Atlético. Es verdad que se descuelga en los finales de temporada, son datos. Cuando yo estaba dentro le decíamos a los jugadores que íbamos a ser campeones, no sé si ahora es el mismo mensaje".

Fue entonces cuando el 'Mono' fue cuestionado por el FC Barcelona, otro de los favoritos para conquistar la Liga de Campeones, y el argentino aprovechó la pregunta para explicar su admiración por el Athletic Club: "Siempre me gustó el Barcelona por su filosofía, por su modo de ser... como me gusta el Bilbo (Athletic Club). ¡El Bilbo me encanta porque es por sangre! Mirá que tienen huevos para enfrentar un campeonato porque solo contratan a gente de sangre, tienen que tener sangre vasca. Son cosas que me atraen, son cosas que pasan desapercibidas, pero están ahí".