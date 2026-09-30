Ángel Cotán 30 SEP 2026 - 12:34h.

Alejandro Grimaldo se marcha de la concentración

Nico Williams explica su sorpresa con un "icónico" Sánchez-Pizjuán: "No me lo esperaba así"

Compartir







Cambio de última hora en la Selección Española. Tras las primeras exploraciones realizadas a Alejandro Grimaldo, Luis de la Fuente ha decidido llamar a filas a Fran García. El lateral del Real Betis se une desde ya a la concentración nacional para afrontar los próximos compromisos de la UEFA Nations League. El combinado español aún debe afrontar dos encuentros oficiales en este largo parón internacional.

El lateral verdiblanco tendrá la oportunidad de ganarse un hueco en España en el partido ante la República Checa que se disputará el próximo sábado en el Carlos Tartiere, así como el próximo 6 de octubre ante Croacia en Split.

La convocatoria de Fran García con la Selección Española

A través del siguiente comunicado oficial, la Selección Española informó del cambio de cromos entre Alejandro Grimaldo y Fran García: "Fran Garcia, jugador del Real Betis Balompié, sustituye a Alejandro Grimaldo en la concentración del España, que está disputando la UEFA Nations League y a la que restan todavía dos jornadas en esta ventana.

PUEDE INTERESARTE La sincera respuesta de Luka Modric tras el reconocimiento de leyenda del Sánchez-Pizjuán

El defensa internacional del Club Atlético de Madrid notó unas molestias en el muslo izquierdo durante el calentamiento previo al España - Croacia del Sánchez-Pizjuán y tras las pruebas realizadas se marcha por precaución de la concentración de la Selección evitando de esta manera cualquier riesgo añadido y preservando la salud del jugador".

En lo que al futbolista del Atlético de Madrid respecta, el defensa regresará a la disciplina rojiblanca para conocer el alcance de una lesión que ya avanzaba el propio Luis de la Fuente en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán: "Mañana le vamos a hacer unas pruebas. Ha notado, en un gesto futboolístico, en una pequeña aceleración que ha hecho en el rondo. Fijaos cómo es el fútbol que solo con salir al campo corresriesgo. En una acción natura, ha notado una molestia en el cuádriceps y mañana veremos. No será mucho, pero quizá sea lo suficiente para perderse estos dos partidos".