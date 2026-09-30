Ángel Cotán 30 SEP 2026 - 06:38h.

El presidente azulgrana atiende en exclusiva a El Chiringuito

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Joan Laporta ha sido protagonista en el programa de este martes en El Chiringuito. El presidente azulgrana está viviendo un parón internacional algo movido por las novedades del 'Caso Negreira'. El club catalán ya conoce la fecha del acto de conciliación con Florentino Pérez, un escenario que aborda el mandamás culé en esta conversación, así como temas deportivos.

El presidente del Barça celebró el espectacular inicio de temporada del equipo de Hansi Flick, aunque también lanza un guiño para José Mourinho.

Joan Laporta y lo que quiere de Florentino Pérez

El presidente azulgrana arrancó su entrevista en El Chiringuito abordando el acto de conciliación entre el FC Barcelona y Florentino Pérez: "Es un acto de conciliación que lo que desearíamos como culés es que se retractara de unas manifestaciones desafortunadas que espero que no, bueno, reincida con esas manifestaciones que te digo son desafortunadas, fuera de lugar y a sabiendas que no son ciertas".

Al ser cuestionado por la queja arbitral de José Mourinho una vez finalizado el derbi madrileño, Laporta trató de esquivar la pregunta: "Aquí de momento cada uno sigue su camino. Nosotros vamos ganando partidos, sumando puntos, metiendo goles... ojalá sigamos así y lo que nos ocupa a nosotros es el Barça, y los demás respetamos lo que hagan mientras no se metan con nuestro club". Eso sí, al ser repreguntado, el presidente del Barça lanzó un guiño al técnico portugués: "Todo esto da salsa al fútbol".

Por último, Joan Laporta cerró su entrevista mando un mensaje de cariño a todos los integrantes de El Chiringuito: "Recuerdos a todos, aunque haya de todos los colores.

Más detalles del acto de conciliación

El Barcelona y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, se verán el próximo 25 de noviembre en los Juzgados de Madrid en un acto de conciliación a raíz de una demanda previa a la interposición de una querella por un delito de calumnias contra el dirigente madridista.

El acto de conciliación, confirmaron a EFE fuentes judiciales, se celebrará el 25 de noviembre a las 9.40 horas en la Sala de Vistas Juzgados 1 y 2 de Madrid, como paso previo a la formalización de una querella contra el dirigente del club blanco por un presunto delito de calumnias relativo al artículo 205 del Código Penal.

El club catalán presentó la demanda de conciliación en junio pasado después de que el 12 de mayo Pérez, en sendas declaraciones, acusó al Barcelona de "corrupción", de "enriquecer a los árbitros" y de salir "siempre beneficiado" por los colegiados, en alusión al 'caso Negreira'.

La letrada María Luis Ortega precisa, en su escrito, que si la parte demandante (el Barcelona) no se presenta a la comparecencia se archivará el caso, mientras que si no lo hace el requerido (Florentino Pérez) se dará por intentada a todos los efectos.

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