Ángel Cotán 29 SEP 2026 - 09:01h.

El central rojiblanco, protagonista en el espacio de entrevistas del exjugador Mario Suárez

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Aymeric Laporte es uno de los tres campeones del mundo que rezan en la primera plantilla del Athletic Club. Una gran noticia en lo individual, pero también en lo colectivo para una entidad con una Filosofía tan especial. El zaguero regresó a casa desde Arabia Saudí con el objetivo de seguir compitiendo al máximo nivel y lo está logrando.

Como rojiblanco, el central internacional quiere luchar por entrar en Europa, como reconoce abiertamente en una entrevista concedida a Mario Suárez en su canal de YouTube. Allí, Laporte también explica las diferencias que pueden sentir tanto Nico Williams como él al jugar en dos equipos bien distintos.

Aymeric Laporte y las diferencias entre el Athletic y la Selección

Al ser cuestionado por el objetivo de este curso, Aymeric Laporte se mostró en la línea de ambición marcada por el presidente Jon Uriarte: "El Athletic está para entrar en Europa. Hay muchas posibilidades, obviamente todos los años se lucha para ello, el año pasado también pero no pudo ser. Nuevo míster, nuevos jugadores... y a ver si lo logramos que es el objetivo".

Fue entonces cuando, al ser cuestionado por el valor de jugar en un club tan especial como el Athletic y ser un fijo en la Selección Española, explicó la diferencia entre jugar con un equipo y otro: "Es importante y hay que valorar. También es verdad que, no sé, los estilos de juego son un poco diferentes y entonces nos estén comparando nuestro rendimiento con la Selección con lo que hay aquí. Es muy diferente jugar en un equipo y en otro y a veces la gente no lo ve del todo".

Por último, Aymeric Laporte explicó qué es lo que hace especial a la entidad bilbaína: "Lo acabo de decir, cuando salgo de Arabia, tuve otras muchas oportunidades y mucho mejor a nivel económico, el Athletic mismo lo sabe. Creo que es algo bonito para el Athletic que jugadores importantes se quieran quedar, que el sentimiento Athletic siga. Es un sentimiento de familia, ahora mismo se puede ver, vas a San Mamés y hay muchísimos jóvenes. Eso me ilusiona y me gusta, que tanto gente mayor como joven quiera ver al Athletic".

Puedes ver la entrevista completa en el espacio de YouTube de Mario Suárez.