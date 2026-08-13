Piden reivindicar Euskadi en el homenaje del Athletic a los campeones con España en San Mamés

Ángel Cotán 13 AGO 2026 - 18:08h.

Será ante el Sevilla FC, el próximo 22 de agosto

José Luis Mendilibar está en la cuerda floja y Olympiacos duda por dos españoles opuestos

Compartir







El Athletic Club será uno de los equipos que arrancarán LALIGA EA Sports 2026/27 directamente en la segunda jornada. El Sevilla FC será el primer rival de Edin Terzic en compromiso oficial y desde hace semanas San Mamés ha colgado el cartel de 'no hay billetes'. La expectación es máxima y el club rojiblanco trabaja en un homenaje para Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams por la conquista del pasado Mundial 2026. Aunque hay cierto debate en las calles Bilbao.

La Catedral reconocerá la hazaña mundial de tres de sus futbolistas con la Selección Española en los prolegómenos del duelo ante el conjunto hispalense, no obstante, un grupo de socios rojiblancos encabeza una iniciativa ante este reconocimiento.

PUEDE INTERESARTE El Barcelona fija la tercera y definitiva oferta por Rodri Hernández con optimismo total

Athleticen Alde Bustiko Gara, asociación formada por un grupo de socios compromisarios del Athletic Club, pide una reivindicación respetuosa por Euskadi. En el escrito difundido en sus perfiles oficiales, este sector de la hinchada bilbaína pide llevar ikurriñas a San Mamés en busca de la oficialidad de la Selección de Euskadi.

PUEDE INTERESARTE El Atlético de Madrid sufre un giro por el fichaje de Jorge Salinas y cambia su posición

La petición de socios del Athletic por Euskadi en el homenaje mundialista

A través del siguiente escrito, el citado grupo de socios pide reivindicar a Euskadi en el homenaje del Athletic a sus campeones del Mundo: "Ante el reconocimiento previsto a los 3 jugadores de nuestro equipo que han sido Campeones del Mundo, queremos dar nuestra opinión: El que quiera aplaudir que aplauda. El que quiera mantener silencio que lo haga. NUNCA silbaremos a un jugador de nuestro equipo.

Ante la presencia de Luis de Fuente por muy ex-jugador del Athletic que haya sido, recordamos sus aplausos, apoyo y/o silencio cómplice con su presidente "Luis Rubiales" ante el caso Rubiales. Que cada uno/a saque sus conclusiones.

Siempre hemos apoyado la OFICIALIDAD DE NUESTRA "EUSKAL SELEKZIOA" Y LO SEGUIREMOS HACIENDO hasta que sea una realidad en TODOS LOS DEPORTES. INVITAMOS A LLEVAR a San Mamés "IKURRIÑAS" y símbolos pidiendo la OFICIALIDAD. Hagamos que está reivindicación sea en positivo y con ROTUNDIDAD, pero desde el RESPETO.

En consecuencia; entendemos y compartimos el enfado de gran parte de la afición, ante la prohibición. Como pensamos, que otros se puedan sentir ofendidos, con gritos de "Puta España, Puta Selección" o "español el que no vote". No demos argumentos a los que, desde la imposición, buscan cualquier circunstancia para quitar credibilidad a la LEGITIMA PETICIÓN DE TENER DERECHO A NUESTRA "EUSKAL SELEKZIOA".

No les pongamos en bandeja la portada del día siguiente. Es lo que están esperando. Los "no demócratas" son la R.F.E.F y los que nos impiden con sus vetos, tener la oportunidad de competir como pueblo, con nuestra EUSKAL SELEKZIOA. Después cada jugador y/o persona podrá elegir libremente. La UNICA realidad es que a día de hoy NOS IMPIDEN ESE DERECHO.".