La razón por la que Robbie Ure no entrena aún con el Sevilla FC

Álvaro Borrego 13 AGO 2026 - 10:50h.

El club aún debe resolver unos trámites burocráticos para que pueda entrenar y llegar a tiempo para el debut liguero

El Sevilla FC, con 48 horas para inscribir a tres de sus fichajes

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Robbie Ure sigue sin entrenar con el Sevilla FC y, de poder hacerlo este viernes, como máximo solo podrá disponer de una sesión antes del debut liguero de este sábado contra el Rayo Vallecano. La razón de su ausencia obedece a un trámite burocrático que aún debe resolver la entidad, referente a unos permisos de trabajo, por lo que su presencia está en duda para la jornada inaugural del campeonato. Ha sido esa la gran ausencia para el conjunto que dirige Luis García Plaza, que también tiene la incógnita de Rubén Vargas, quien realizó trabajo de recuperación en bicicleta, aunque en principio debe estar para el sábado. Siguen siendo baja Marcao, Alfon, Cardoso y Pedrosa, todos ellos descartados para este primer compromiso oficial.

Una jornada en la que están de enhorabuena los canteranos Oso y Andrés Castrín, quienes desde este jueves 13 de agosto aparecen inscritos como jugadores del primer equipo.

El Sevilla FC sigue tomando forma

Con el mercado de entradas y salidas en plena ebullición hasta que se cierre el plazo el próximo 1 de septiembre, se han formalizado fichajes como los de Jon Guridi (Alavés), Juan Iglesias (Getafe), el senegalés Arouna Sangante (Le Havre), Julio Díaz (Atlético de Madrid) o Fran González (Real Madrid). Tres de ellos ya aparecen inscritos en la web de LaLiga, mientras que aún faltan por inscribir el lateral izquierdo, el derecho y el propio Robbie Ure.

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También sigue como cedido del Newcastle inglés el meta griego Odysseas Vlachodimos, que tan buen rendimiento dio el pasado ejercicio, y se han marchado al acabar contrato futbolistas como el serbio Nemanja Gudelj, César Azpilicueta, el chileno Alexis Sánchez, el belga Adnan Januzaj o el noruego Orjan Nyland.

Las salidas del francés Tanguy Nianzou, el nigeriano Akor Adams, Joan Jordán, Rafa Mir o Juanlu Sánchez, entre otras, han sido parte de la solución para inscribir a nuevos jugadores al liberar masa salarial, mientras que futbolistas con contrato en vigor, como Adrià Pedrosa o el portugués Fabio Cardoso tampoco cuentan para este ejercicio y tienen permiso para encontrar una salida.

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Arrancar con buen pie será crucial para despejar los fantasmas de las últimas temporadas y generar un clima de estabilidad, aunque cuando llegue la primera cita oficial, con la visita al Sánchez-Pizjuán del Rayo Vallecano el sábado 15 de agosto, en la jornada inaugural de LaLiga, el equipo aún estará en plena formación. Le queda mucho trabajo por delante al equipo de José Ignacio Navarro, que en estos momentos solo tiene 15 jugadores del primer equipo inscritos, incluidos los descartados Fabio Cardoso y Chidera Ejuke. El luso y el nigeriano buscan destino, así como un Adriá Pedrosa que no aparece inscrito en estos momentos tras regresar de su cesión en el Elche. Eso sí, hombres como Andrés Castrín, Manu Bueno, Oso, Nico Guillén, Miguel Sierra o Ibra Sow podrán ser convocados con su ficha del filial.