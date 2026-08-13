El Sevilla FC, con 48 horas para inscribir a tres de sus fichajes

Álvaro Borrego 13 AGO 2026 - 09:26h.

Sangante y Guridi ya aparecen inscritos en la web de LaLiga, donde solo faltan por inscribir Juan Iglesias, Julio Díaz y Robbie Ure

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El de este verano está siendo uno de los mercados más activos del Sevilla FC en los últimos años. Los movimientos en las oficinas del club son constantes, tanto en entradas como en salidas, y poco a poco José Ignacio Navarro va conformando una plantilla que debe empezar a competir en apenas dos días. Una vez concretada las últimas salidas de Gattoni y Joan Jordán, la entidad sigue realizando nuevas inscripciones en LALIGA EA SPORTS, y a la de Fran González, inscrito el pasado lunes, se han sumado este jueves las de Arouna Sangante y Jon Guridi, quienes estarán disponibles para el debut de este sábado contra el Rayo Vallecano.

El portero recién llegado del Real Madrid fue la primera de las caras nuevas que figuró relacionada en la página web de LALIGA, toda vez que se inscribió primero a Rubén Vargas, que había jugado la última temporada con una inscripción profesional, y acto seguido el turno fue para Odysseas Vlachodimos. Ahora, con Sangante y Guridi, solo quedan tres refuerzos por inscribir, más allá de los que aún estén por llegar. Andrés Castrín y Oso también han sido inscritos ya como jugadores del primer equipo.

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De este modo, el Sevilla completa ya la portería con el griego y con Fran González, pero en las próximas horas deben ir cayendo las inscripciones del resto de los jugadores recién llegados. Tiene el club 48 horas para hacerlo antes del debut liguero frente al Rayo Vallecano. De los fichajes oficiales, faltan Juan Iglesias, Julio Díaz y Robbie. En el club transmiten que todos los que han llegado y lleguen estos días estarán inscritos antes del partido ante el Rayo Vallecano.

Con las últimas salidas, en principio no debe haber problemas para inscribir a todos los jugadores que han llegado y llegarán hasta el final del mercado. Solo con las salidas confirmadas de hombres con salarios altos como Januzaj, Nianzou, Rafa Mir y Sow se ha liberado un gran espacio en el Límite de Coste de Plantilla Deportiva, y se generará más con los próximos movimientos.

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Le queda mucho trabajo por delante al equipo de José Ignacio Navarro, que en estos momentos solo tiene 15 jugadores del primer equipo inscritos, incluidos los descartados Fabio Cardoso y Chidera Ejuke. El luso y el nigeriano buscan destino, así como un Adriá Pedrosa que no aparece inscrito en estos momentos tras regresar de su cesión en el Elche. Eso sí, hombres como Nico Guillén, Miguel Sierra o Ibra Sow podrán ser convocados con su ficha del filial.