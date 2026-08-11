Basilio García Sevilla, 11 AGO 2026 - 22:29h.

Ya se conocen los sustitutos de Fernando Carrión, Carolina Alés y Jordi Marín

La familia Carrión deberá designar a un nuevo representante tras la dimisión de Fernando Carrión

Compartir







Novedades en el órgano de gobierno del Sevilla FC, y no tienen nada que ver con una venta inminente como viene reclamando la afición desde hace años. Este martes a última hora de la noche, el club ha comunicado la incorporación de tres nuevos miembros al consejo de administración que preside José María del Nido Carrasco, a la espera de un cuarto.

Durante los últimos meses se fueron conociendo las salidas paulatinas de Fernando Carrión y Carolina Alés, miembros de las familias que mantienen la actual configuración del consejo de administración y firmantes de un compromiso de venta conjunta en el que también figura José María del Nido Benavente. El primero en hacerlo fue Jordi Marín, afín a Del Nido Carrasco, que decidió abandonar el órgano de gobierno sevillista mostrando su desacuerdo con la gestión.

PUEDE INTERESARTE Carolina Alés también dimite y deja su puesto en el Sevilla

Así las cosas, Fernando Carrión es sustituido por José Luis Iglesias Moya, que actuará en representación de Gestores Técnicos Superiores de Asesoramiento, Inversión y Cobro SL. Natural de Chiclana de la Frontera y de 38 años de edad, es abogado y mediador civil-mercantil y consejero interno y asesor de la confianza de la familia Carrión desde hace quince años.

PUEDE INTERESARTE El sevillismo hace historia y clama contra el consejo en una manifestación que supera a la de 1995

A Carolina Alés le releva Álvaro García Almagro, que representará a Promociones y Construcciones 89 SA. Nacido en 1979, es Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y abogado especializado en derecho patrimonial privado y empresario del sector inmobiliario, con vinculación con la familia Alés.

PUEDE INTERESARTE Del Nido Carrasco y Pepe Castro se quedan 'solos'

Por último, el empresario Ismael Villalobos, nacido en Plasencia hace 37 años y presidente de la compañía La Casa de Las Carcasas. Aunque en número sustituye a Marín, entra como representante de Sosteoil SL, una sociedad cuyo administrador único es el presidente, y que se incorporó al consejo en enero de 2025, pero que hasta ahora no había tenido una cara visible sentada en su sillón.

En las próximas fechas, Del Nido Carrasco completará el consejo con otro representante de Nervión Grande SL, otra empresa de su propiedad que tiene reservado un asiento en el consejo y a través de la cuál participaba Jorge Marín.

Estos nuevos miembros se 'presentarán en sociedad' este sábado en el primer partido del Sevilla FC de la temporada 2026/27, en el que se espera 'bronca' una vez más contra el consejo de administración.