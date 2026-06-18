En directo, SOS Sevilla FC, la manifestación del sevillismo contra el consejo en el 18-J
Miles de sevillistas están llamados a manifestarse contra la gestión de los máximos accionistas del club
El 18-J calienta motores: "El Sevilla Fútbol Club, ni está en venta, ni les pertenece"
El sevillismo está llamado este jueves a tomar las calles de la capital hispalense. El Sevilla FC está atravesando uno de los periodos más delicados de su historia, coquetea con el descenso, la economía es alarmante y los actuales propietarios del club no se marchan pese a la reprobación casi unánime de toda la afición.
No queda otra que salir a la calle, y la cita es este jueves, 18 de junio, un día señalado en el calendario para que miles de sevillistas emulen a sus mayores y pongan su granito de arena para salvar al Sevilla de la situación que vive. ‘SOS Sevilla FC’, es el lema de la manifestación que llenará de colores rojiblancos algunas de las principales arterias de la ciudad.
Biris Norte, Accionistas Unidos del Sevilla FC y la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando, tres entidades sevillistas con tres naturalezas totalmente distintas, son las convocantes de una protesta que promete aglutinar a miles de sevillistas, y que partirá desde las 20.30 horas desde la explanada del Gol Sur del Ramón Sánchez-Pizjuán hasta la Puerta de Jerez, mítico lugar de celebración del sevillismo.
En ElDesmarque, te lo contamos todo en directo
El 2 de agosto de 1995, en el recuerdo
El cartel de la convocatoria de este jueves
¡Bienvenidos!
Este 18 de junio está marcado en rojo para el sevillismo, que protestará de forma masiva contra el consejo de administración que ha llevado al Sevilla FC a una situación muy delicada. Biris Norte, Accionistas Unidos del Sevilla FC y la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando son los convocantes, y todos los aficionados sevillistas los convocados.
Comenzamos a contarte, en directo, todo lo que suceda antes, durante y después de una manifestación que promete ser histórica.