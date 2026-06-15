Basilio García Sevilla, 15 JUN 2026 - 23:01h.

La plataforma de pequeños accionistas hace un llamamiento al sevillismo

Los detalles de la gran manifestación que prepara el sevillismo para 'salvar' al Sevilla FC

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El sevillismo está llamado este jueves a una jornada histórica para una de las aficiones con más solera no solo del fútbol español, sino del europeo. Los hinchas del Sevilla FC ya saben lo que es tomar las calles de la capital de Andalucía o llevar a cabo distintas acciones para salvar al equipo de su corazón, y este 18 de junio le toca hacerlo una vez más.

Tras una temporada de infarto, la cuarta consecutiva en la que el Sevilla pelea por el descenso, y verse frustrada la venta de la propiedad al grupo inversor que tenía como cabeza visible a Sergio Ramos, las fuerzas vivas del sevillismo se unieron para convocar una multitudinaria manifestación que recorriera las calles hispalenses. Biris Norte, la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando y Accionistas Unidos del Sevilla FC han sido las tres entidades convocantes, como ha sucedido en muchas de las protestas de los últimos años, y también cuando la hinchada tomó el toro por los cuernos para apoyar al equipo en pos de la permanencia.

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Precisamente Accionistas Unidos ha querido instar este lunes a los sevillistas a que acudan el 18 J a una manifestación que esperan que sea histórica, y que abra por fin los ojos a los que ostentan la propiedad del club para no seguir así ni un minuto más. En un emotivo mensaje, ha recordado cinco hitos de la historia del sevillismo que demuestran que la de Nervión no es una hinchada como otra cualquiera.

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La financiación del estadio Sánchez-Pizjuán

“1957. Nuestros padres y abuelos, suscribieron 100.000 obligaciones para financiar la construcción del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán”.

El sevillismo fue clave para que el Sevilla FC tuviera un estadio moderno que reemplazara al Viejo Nervión. Levantar el nuevo estadio no fue sencillo, pero fue sufragado de manera privada por el club y sus socios.

Un esfuerzo para acabar el estadio

“1974. El Sevillismo aportó los fondos económicos necesarios poder finalizar el Estadio, mediante la famosa «Fila 0»”.

La construcción del Ramón Sánchez-Pizjuán por iniciativa propia fue una losa para el club durante décadas. En los 70, después de años de obras, la afición fue de nuevo clave para terminar un estadio que fue sede del Mundial 82.

La manifestación que salvó al Sevilla de irse a Segunda B

“1995. El 2 de agosto, el Sevillismo se echó a la calle para SALVAR al club del descenso administrativo a 2.ª B. por una negligencia de los dirigentes de entonces”.

La directiva que presidía Luis Cuervas no aportó a tiempo los avales solicitados por la Ley del Deporte y el Sevilla fue descendido administrativamente a Segunda División B junto al Celta de Vigo. El sevillismo salió a la calle, consiguió su objetivo y se ideó la Liga de 22 equipos.

Ampliación de capital

“1997. La afición del SEVILLA FC, subscribió la totalidad de una Ampliación de Capital, que rescató a la sociedad de la disolución y del Concurso de Acreedores”.

El Sevilla había bajado a Segunda división tras años convulsos con la reconversión a Sociedad Anónima Deportiva, el descenso administrativo y los constantes cambios de presidente. El sevillismo acudió al SOS de su club, suscribiendo una ampliación de capital vital. Un recuerdo que está más vigente ahora que nunca.

Contra el actual consejo

“2025. Masiva manifestación sevillista el 26 de junio en las Setas contra la NEFASTA GESTIÓN del Consejo de Administración”.

El sevillismo lo ve venir desde hace tiempo, y hace menos de un años protagonizó otra manifestación multitudinaria acabada una temporada de mucho sufrimiento. Miles de sevillistas ocuparon el centro de Sevilla para protestar contra el actual consejo, que sigue comandando la entidad.