Basilio García Sevilla, 18 JUN 2026 - 22:33h.

"Debe abrirse un nuevo ciclo, una nueva era, para que esta centenaria institución vuelva a ser el orgullo de los sevillistas"

Los cinco hitos del sevillismo a los que apela Accionistas Unidos antes de la manifestación del 18-J

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Decenas de miles de sevillistas han salido este jueves a las calles de la capital de Andalucía para salvar a su Sevilla FC. Una manifestación multitudinaria que pide a los accionistas mayoritarios que dejen ya sus cargos, vendan el club, y si te he visto no me acuerdo. Una marcha pacífica en todo momento que ha salido del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y más de una hora después ha tenido su punto culminante en la Puerta de Jerez.

En el escenario de tantas celebraciones, el sevillismo ha demostrado su fidelidad en las duras. En un escenario, con el periodista Miguel Ángel Moreno, antiguo trabajador de los medios de comunicación del club, como maestro de ceremonias, se ha producido un momento que ha hecho brotar la emoción de los asistentes.

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Antonio García Barbeito, escritor y pregonero del centenario de la entidad allá por 2005, ha grabado un discurso para que todos los sevillistas presentes lo escucharan. Su característica voz ha sido presentada como la del abuelo que ha viajado con el Sevilla por toda Europa para verle levantar plata. Sus palabras han tocado el corazón de los asistentes, y puedes escucharlas en el vídeo que encabeza esta noticia.

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El discurso íntegro de Antonio García Barbeíto

Sevillistas, soy Antonio García Barbeíto.

Quiero agradecer sinceramente a la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando, al colectivo Biris Norte y a la asociación Accionistas Unidos, el que hayan querido contar conmigo para poder dirigirme a vosotros, sevillistas de a pie, sevillistas de corazón, para unirme a vuestro deseo, a vuestro anhelo, para que nuestro querido y amado Sevilla Fútbol Club vuelva a ser el que tanta gloria, tanta plata trajera a nuestra ciudad.

Es necesario en estos momentos de incertidumbre y desasosiego volver a unir al sevillismo en torno a un proyecto ganador, profesional y capaz de devolvernos la ilusión perdida y las ganas de volver a hablar de fútbol en esta ciudad que blanquirrojea como ninguna otra en el mundo.

Y efectivamente debe abrirse un nuevo ciclo, una nueva era, para que esta centenaria institución vuelva a ser el orgullo de los sevillistas y que seamos capaces de transmitir a las generaciones futuras el legado de nuestros ancestros a través de 136 años de gloriosa existencia. En esa Puerta de Jerez, escenario mudo de tanta gloria y tanto éxito donde estáis congregados miles de sevillistas, os mando mi apoyo incondicional y animo a que con toda la pasión sevillista y el brillo de nuestra inmaculada historia sigáis defendiendo nuestro escudo, nuestra bandera y nuestra historia.

No hay nada más hermoso ni más digno en estos momentos que con fortaleza de nuestra pasión sevillista y el empuje de nuestra gloriosa historia defender a una institución centenaria que se llama Sevilla Fútbol Club.

Gracias por estar ahí, por demostrar vuestro sevillismo y por vuestro empeño en dejar a nuestros hijos y nietos el Sevilla Fútbol Club que recibimos de nuestros padres y abuelos, porque más que mi corazón, a mí me late tu escudo. ¡Viva el Sevilla!