Basilio García Sevilla, 04 JUN 2026 - 11:43h.

Biris, Accionistas Unidos y la FPS trabaja para convocar una gran manifestación

Manifestación por segundo día consecutivo contra el consejo del Sevilla FC

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En las últimas décadas, la afición del Sevilla FC se acostumbró a tomar las calles de la capital hispalense para celebrar títulos, pero en la memoria quedan otras dos fechas para la historia. El 1 de agosto de 1995 y el 26 de junio de 2025, miles de sevillistas se manifestaron para salvar al club de las amenazas que le sobrevolaban, y pronto habrá noticias ante la delicada situación que vive la entidad tras romperse la operación de vena a Sergio Ramos y su grupo.

Como sucediera hace poco menos de un año, Biris Norte, Accionistas Unidos del Sevilla FC y la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando han tomado las riendas de lo que será una nueva concentración de sevillistas, pero que en estos momentos está sin fecha. En los últimos años, estas tres asociaciones de aficionados, cada una con un espíritu marcado y muy distinto, han sido las que han movilizado al sevillismo en las numerosas protestas que se han ejecutado contra el actual consejo de administración. También para ‘pasar a la acción’ en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y convertirlo en un ‘manicomio’ en los últimos partidos, con el fin de atar la permanencia.

“SOS Sevilla FC. Diferentes colectivos sevillistas, estamos trabajando en la preparación de una manifestación multitudinaria. La organización requiere numerosos trámites, por lo que aún no podemos anunciar la fecha. Muy pronto será comunicada”, expresaron este miércoles en redes sociales estos tres colectivos y alguno más, por lo que ya se están calentando los motores de otra concentración histórica.

Manifestaciones en el Sánchez-Pizjuán

Mientras tanto, y a la espera de que sea convocada esta gran manifestación, grupos de sevillistas se están concentrando desde el martes, a las 21.00 horas, bajo el mosaico de la grada de Preferencia del Ramón Sánchez-Pizjuán.

De momento, son solo varias decenas, pero la concentración del miércoles fue bastante mayor que la del martes. Este jueves, nueva cita junto al coliseo nervionense. El sevillismo está harto y exige una solución ya.