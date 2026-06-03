Manifestación por segundo día consecutivo contra el consejo del Sevilla FC

Álvaro Borrego 03 JUN 2026 - 21:30h.

Medio centenar de sevillistas clamaron contra la gestión del Consejo de Administración, solicitando la dimisión de la directiva

Junio de contrastes entre Del Nido Benavente y las familias; del escrito conjunto, al juicio por el pacto

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Medio centenar de sevillistas se han dado cita en las afueras del Ramón Sánchez-Pizjuán para protestar contra la gestión del actual consejo de administración del Sevilla FC. Al igual que ocurriese este martes, por segundo día consecutivo un buen puñado de aficionados se congregaron a las puertas del estadio para mostrar su rechazo a los mandamases del club, solicitando su salida inmediata de la entidad. Con cánticos de "directiva dimisión" y pancartas como "al Sevilla se le respeta" o "el Sevilla se desangra" esta serie de hinchas solicitan la venta del club en busca de un futuro deportivo y económico más próspero. Puedes verlo en el vídeo de arriba.

El sevillismo se prepara para una gran manifestación

Esta nueva movilización se gestó horas después de que la Federación de Peñas, en connivencia con los Biris Norte y más asociaciones o colectivos, hayan anunciado que se están coordinando para organizar una gran manifestación con el propósito de solicitar la dimisión de la directiva y un cambio radical en la gestión del Sevilla FC.

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"¡SOS Sevilla FC!

Desde hace unos días, diferentes colectivos sevillistas estamos trabajando en la preparación de una manifestación multitudinaria. La organización requiere numerosos trámites, por lo que aún no podemos anunciar la fecha. Muy pronto será comunicada".

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Sea como fuere, la realidad es que casi todos los colectivos andan moviéndose para solicitar cambios. Accionistas Unidos, uno de los colectivos más activos durante las últimas semanas, volvió a emitir este martes un comunicado mostrando sus pareceres sobre la compra venta del Sevilla FC. En un escrito, pusieron en duda las intenciones de Sergio Ramos y su grupo inversor, a la misma vez que insistieron en su deseo de que el Consejo de Administración presenten su dimisión. También reiteraron las condiciones ideales, a su juicio, para una ampliación de capital, con el propósito de que el sevillismo de base vuelva a salvar a la entidad.