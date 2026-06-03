Basilio García Sevilla, 03 JUN 2026 - 13:36h.

El 29 y 30 de junio están citadas las partes en el Juzgado de Primera Instancia número 10

El nuevo rol de Del Nido Benavente tras volver a alinearse con sus enemigos más íntimos

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El mes de junio de 2026 quedará señalado en la historia del Sevilla FC como uno de los más inciertos que se recuerdan. En pleno proceso de venta del club, con la oferta de Sergio Ramos denostada por los máximos accionistas tras sufrir unas variaciones “inaceptables”, se produjo un hecho inédito en los últimos años. José María del Nido Benavente, expresidente y azote del actual consejo de administración durante mucho tiempo, firmó un comunicado junto a las familias Castro, Guijarro, Alés y Carrión en contra del proceder del camero y su grupo.

Muchos pensaban que jamás volverían a ver a Del Nido Benavente alineado con las familias para ningún tipo de asunto, pero se equivocaban, pues en el proceso de venta va de la mano de estas. Eso sucedió el primer día de un mes de junio que finalizará a la antigua usanza, con la celebración de un juicio.

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El próximo 29 y 30 de junio está señalado el juicio por la demanda que José María del Nido Benavente interpuso para romper el pacto de gobernabilidad de 2019 y contra su hijo, José María del Nido Carrasco, José Castro y el grupo de Sevillistas de Nervión. El 4 de noviembre de 2024, en la audiencia previa celebrada en los juzgados de Viapol, quedó fijado el juicio para los dos últimos días del presente mes.

Así las cosas, y según ha podido comprobar ElDesmarque, el juicio sigue señalado para comenzar el último lunes de este mes, a las 10.00 horas, en el Juzgado de Primera Instancia Número 10, que cambió de sede el pasado otoño y ahora se encuentra en la Ciudad de la Justicia de Palmas Altas.

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El juicio sigue adelante

No obstante, quedan muchos días por delante para la celebración del juicio y aunque las partes no tienen noticias de cambio alguno, no significa que no pueda haber variaciones. Ante la situación actual de la entidad, tras la venta fallida y la necesidad de cambiar el rumbo -o al menos las caras que se sienten en el palco-, no se puede descartar ningún escenario. Un acuerdo, la suspensión, celebrar el juicio y llegar después a un acuerdo… Puede suceder cualquier cosa.

Con todo, las fechas juegan en contra de la parte demandante, la de Del Nido Benavente. Tras conocerse la sentencia, hay un plazo de 20 días para presentar recurso, y el asunto se trasladaría a la Audiencia Provincial, por lo que la sentencia en firme podría llegar mucho después de que en 2027 expire la vigencia del pacto, eso si el club no se venden en los próximos meses como es intención de todos ellos.