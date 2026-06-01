Álvaro Borrego 01 JUN 2026 - 12:17h.

Los accionistas consideran que ha sido "una falta de respeto" al club y "un engaño preparado desde hace meses"

Ya hay fecha, hora y lugar para la rueda de prensa de Sergio Ramos en Sevilla

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Noticia de última hora. Las familias Guijarro, Castro, Carrión, Alés y Del Nido Benavente han lanzado un comunicado para ofrecer su postura en relación a la ruptura de las negociaciones con Five Eleven Capital y Sergio Ramos, al que le reclaman el pago de la cláusula penal por incumplimiento, "apercibiéndole de que su conducta dolosa y fraudulenta conllevará la reclamación de otros daños y perjuicios". Unas horas antes de que el exjugador del Sevilla FC ofrezca una rueda de prensa para dar su versión sobre la compra-venta fallida del club. Según ha podido saber ElDesmarque, este mismo lunes se le ha requerido el pago de la penalización por incumplimiento de lo acordado, cumpliéndose la información avanzada por esta casa el pasado 29 de mayo.

El comunicado de los grandes accionistas del Sevilla

Los accionistas del Sevilla FC SAD abajo firmantes, en un escenario con recientes propuestas por la compra de paquetes relevantes de participaciones del capital social, entendemos que resulta conveniente comunicar:

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1. Desde hace meses se han aproximado a los principales accionistas de la entidad diferentes grupos inversores interesados en el Sevilla FC, cuyas propuestas han sido analizadas cuidadosamente sobre la base de que fueran beneficiosas para el Club, además de para sus legítimos propietarios y permitieran, asimismo, acelerar la recuperación de la actual situación deportiva y económica de la entidad.

2. El pasado 26 de enero de 2026, se suscribió, por parte de dos de los principales grupos de accionistas, a la que se adhirieron posteriormente los otros dos grupos principales, un acuerdo de venta de hasta el 85% del capital social, por un precio por acción que se pagaría al contado y con obligación de ejecutar posteriormente una ampliación de capital por importe 80 millones de euros, sobre la base de la formalización de una carta de intenciones vinculante con el grupo Five Eleven Capital y Sergio Ramos.

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3. Esta carta de intenciones se realizó con el convencimiento de que la concurrencia activa de la figura del exjugador del Sevilla FC constituía su aval personalísimo, como así nos aseguraba con vehemencia, para el éxito de la futura transacción; tanto desde el punto de vista del cumplimiento del acuerdo, como para el futuro de la entidad. Dentro de los inversores que apoyaban y daban sustento a la referida oferta vinculante, de los que se nos presentaron cartas de compromiso, se encontraban tres grupos internacionales solventes, ninguno de los cuales era DMI, grupo que no apareció hasta la penúltima reunión.

4. Este acuerdo fue refrendado el pasado 11 de mayo de 2026 en una reunión entre las partes, tras acceder los accionistas a nuevas peticiones de los potenciales compradores, tales como un aplazamiento de pago y la reducción del precio de la transacción, asumiendo los accionistas la mayoría de las pérdidas de la temporada, a pesar de que dicho ajuste ya estaba implícito en la propuesta anterior. Estas peticiones, según los Sres. Ramos e Ink, venían de un “nuevo inversor”, el Grupo mexicano DMI.

5. El pasado 27 de mayo de 2026, a pocos días para que venciese el acuerdo, el Sr. Ramos y sus asesores declararon su expresa voluntad de no cumplir el acuerdo, nos desvelaron que el Grupo DMI era realmente su único inversor, desapareciendo los demás, incluyendo la propia FIVE ELEVEN, cambiaron a los interlocutores y consumaron un planteamiento absolutamente diferente, en forma y fondo, a las condiciones ya cerradas. El cambio radical en el perfil del inversor, de naturaleza muy distinta a los anteriores que habían desaparecido, generaba incluso dudas sobre el futuro del patrimonio inmobiliario de la entidad. Un incumplimiento que a todas luces la parte compradora sabía que dinamitaba la operación, pues el acuerdo estaba cerrado meses antes y refrendado públicamente por el propio Sr. Ramos desde el día 11 de mayo. Este engaño, en el que el Sr. Ramos y su entorno nos mantuvo hasta ese mismo día, como conocen todas las personas que tuvieron algún contacto con él, no fue algo sobrevenido, como de manera absurda pretende ahora, estaba preparado desde hace meses, meses de engaño en perjuicio del Sevilla FC, con maquinaciones que se han puesto de manifiesto.

6. Consideramos todo lo acontecido como una manifiesta falta de respeto a los accionistas y al Club, a falta de cinco días para el cierre del periodo de exclusividad desde enero al 31 de mayo de 2026, del que había disfrutado de forma privilegiada, la parte presuntamente compradora. Lo consideramos, además, impropio de una figura tan respetada y relevante en el mundo del fútbol como el Sr. Ramos, y que a priori suponía una garantía para el futuro del Sevilla FC.

7. En todo momento, el Club ha colaborado proactivamente, al aprobarlo así su Consejo de Administración, y ha puesto a disposición de los interesados para facilitar la due diligence, información relevante de todo tipo. El referido proceso fue contratado por los interesados, comenzó el 9 de febrero de 2026 y duró 45 días, concediendo los accionistas 2 semanas más a los presuntos compradores para la elaboración de su informe, alcanzado el 13 de abril, fecha en la que ya poseían toda la información y sus conclusiones. Estas auditorías transaccionales del Club resultaron en informes satisfactorios, según incluso declaraciones públicas de los propios interesados. En la reunión del 11 de mayo de 2026, ya con DMI dentro de manera reconocida, los presuntos compradores volvieron a ratificar su conformidad con los resultados del proceso de due diligence, algo que de hecho que hicieron llegar a todos los medios de comunicación, como confirman las diversas informaciones citando a la parte presuntamente compradora.

8. La situación económica del Club, en todo caso, es absolutamente transparente y pública, y sus cuentas anuales, auditadas correcta y verazmente, están a disposición pública en la página web del Sevilla FC. Además, no coinciden en absoluto con la que, de manera dañina para la reputación de la entidad, está divulgándose desde el entorno del Sr. Ramos, con infracción brutal de los acuerdos de confidencialidad firmados con el Club y con los accionistas para proteger su información. Conscientes del periodo que atravesamos, también dejamos claro que esa presunta delicada situación económica no sería jamás argumento válido para que ningún interesado en el Sevilla FC quisiera aprovecharse de ella o la utilizase como moneda de cambio para alterar de manera taimada unas condiciones ya pactadas, como ha sido el caso, con el agravante de, además, se han usado para hacer daño reputacional al Club.

9. Resulta necesario aclarar que, a todos los grupos, particulares o fondos de inversión interesados en adquirir un paquete mayoritario de acciones del Club, se les exigen desde el primer momento que, justo a continuación de la transmisión de acciones, se ejecute una ampliación de capital que pueda acelerar la recuperación de la entidad. No es elección de los compradores, sino exigencia de los vendedores, y desde el primer momento en el que se inician las negociaciones se les obligó a ampliar en 80 millones de euros.

10. Estamos trabajando ya en la recuperación de determinadas propuestas de grupos sólidos y con garantías para hacerse cargo del Sevilla FC, que habían quedado suspendidas por el período de exclusividad que teníamos con el Sr. Ramos. Estas otras ofertas han permanecido a la espera durante todo este tiempo. Los contactos ya se han reanudado desde este lunes.

11. En este periodo de transición hacia una posible futura venta, nos consta que, desde el Consejo de Administración de la entidad, se seguirán acometiendo las medidas necesarias para mantener su hoja de ruta para el saneamiento, teniendo presente que algunas serán difíciles a corto plazo pero que ayudarán a consolidar una mejor y más sostenible situación a medio y largo plazo.

12. Evidentemente, resultante de esta situación somos conscientes de la dureza de este proceso, pero también que es el camino de recuperación que debemos tomar para lograr el equilibrio deportivo, corporativo y la continuidad institucional del Club.

13. Entendemos que la actual situación económica y deportiva del Sevilla FC no es la mejor ni se corresponde con la historia del Club. Igual que en otros momentos llevamos a la entidad a cotas históricas de excelencia, hacemos autocrítica sobre lo ocurrido en las últimas campañas, que han llevado a la actual situación global de la entidad, y somos extremadamente sensibles a esta realidad y participamos de la lógica desazón provocada en las últimas temporadas.

14. Se quiere informar, adicionalmente, de que esta mañana se ha enviado una comunicación directa al Sr. Ramos y a FIVE ELEVEN, denunciando su incumplimiento, reclamándole el pago de la cláusula penal, apercibiéndole de que su conducta dolosa y fraudulenta conllevará la reclamación de otros daños y perjuicios, no incluidos en la penalidad reclamada y requiriéndole que cese de inmediato en el incumplimiento de su deber de mantener la absoluta confidencialidad en conexión con la información del Club que ha conocido gracias al acceso a la documentación desvelada para que pudiera hacer la Due Diligence, para lo cual que se firmaron pactos expresos de confidencialidad.