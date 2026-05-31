Ya hay fecha y lugar para la rueda de prensa de Sergio Ramos en Sevilla

Álvaro Borrego 31 MAY 2026 - 19:04h.

El camero ofrecerá los motivos del cambio de su oferta y los detalles de la ruptura de la negociación para la compra-venta del club

El mate pastor de Sergio Ramos

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Sergio Ramos ofrecerá este lunes una rueda de prensa para explicar el porqué de su última oferta y su visión sobre el receso en las negociaciones para la compra-venta del Sevilla FC. La comparecencia será a partir de las 17.00 horas en el Hotel Torre Sevilla. A estas horas del 31 de mayo, el día en el que expira la LOI (carta de intenciones) las familias que detentan la mayoría accionarial del club dan por prácticamente irreconducibles las negociaciones con el exfutbolista del Real Madrid debido, según se filtró hace unos días, a una “rebaja sustancial” de la oferta inicial, sobre la que existía un preacuerdo, y a la “insolvencia” de la parte compradora, de ahí que Five Eleven Capital haya perdido fuerza en una negociación en la que entró la familia Leaño, de México, como actor de última hora.

Ahora, a partir de este lunes que expire la LOI, se abrirá un nuevo proceso para encontrar un comprador que, a priori, debe ser más rápido. Algunos de los inversores -cuatro, en concreto, ya han tocado a las puertas de los accionistas para interesarse de nuevo por la operación, y la intención es acelerar los plazos para intentar concretar la operación antes de que empiece la temporada oficial.

Fuentes de la negociación informaron que este “giro inesperado” de la situación se produjo en la reunión celebrada en la mañana del miércoles en un hotel sevillano, cuando Sergio Ramos y el abogado Julio Senn “retiraron la oferta que había recibido hace varios meses el plácet de los vendedores” para reformular la operación hasta convertirla en “inaceptable”, según los actuales accionistas mayoritarios.

“Se habían comprometido a comprar 80.000 acciones, pero ahora querían adquirir unas 30.000 e ir ellos solos a la ampliación de capital, con lo que se harían con el control del club con un desembolso mínimo”, indicaron las fuentes consultadas por los compañeros de la agencia EFE. En términos económicos, las partes habían acordado la compraventa del Sevilla en unos 450 millones de euros menos la deuda neta –cifrada en unos 90 millones–, pero el giro radical de los términos reducía la inversión a “unos 100”, que ya no correrían, según las fuentes, a cargo de Five Eleven Capital, sino de una familia originaria de Monterrey (México).

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En esta ciudad Sergio Ramos se desempeñó como futbolista profesional entre febrero y diciembre del pasado. Así las cosas, los actuales propietarios del Sevilla dan por prácticamente rota la negociación, que se ha prolongado durante cinco meses. Las principales familias accionistas del club hispalense arguyen "la insolvencia, y no sólo económica", de los potenciales compradores del proyecto encabezado por Sergio Ramos y, según las mismas fuentes, mostraron su intención de “empezar a planificar la próxima temporada” a la espera de que se reactiven otras ofertas para la adquisición del club. Este lunes el exjugador del Sevilla ofrecerá su versión.