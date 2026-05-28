Basilio García Sevilla, 28 MAY 2026 - 14:08h.

El hijo del expresidente sevillista se ofreció a avalar la operación del camero

Luis Cuervas y la venta del Sevilla: "Se pide una cantidad de dinero que no se ajusta a la realidad"

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La operación por la compra del Sevilla FC va a seguir dando vueltas durante muchos días. En estos momentos, se da por rota, aunque no se haya confirmado de manera oficial, pues Sergio Ramos y su grupo habrían cambiado las condiciones que se pactaron en la carta de intenciones, y también las que se habían cerrado en las reuniones de hace dos semanas.

Parece claro que el horizonte del 31 de mayo como día clave para que el Sevilla cambie de manos se diluye, y el proceso deberá reiniciarse, ya sin Sergio Ramos, salvo giro radical de última hora. En una operación de este calibre, existen numerosos actores, y este jueves se ha conocido la intervención de uno inesperado.

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Luis Cuervas del Real, hijo del expresidente Luis Cuervas Vilches, quien fuera además consejero del Sevilla y durante muchos años miembro del cuerpo diplomático de la UEFA, es un habitual de tertulias sevillistas, y durante el mediodía ha explicado que contactó con Sergio Ramos para facilitarle la operación cuando estaba en duda su capacidad para aportar las garantías de pago.

Cuervas del Real ha explicado que, una vez conoció las dificultades que el grupo de Ramos tenía para aportar las garantías de pago, se puso a su disposición para ayudarle, pero no ha obtenido respuesta. “Llamo al abogado de Sergio Ramos y le ofrezco 90 millones en avales. Todavía no me han respondido. Las garantías podrían estar ya encima de la mesa”, ha explicado en declaraciones a Deportes Cope Sevilla.

El asunto de las garantías

Esto habría sucedido durante el periodo en el que Sergio Ramos llegó a un acuerdo con el grupo vendedor, hace dos semanas, pero el asunto se fue dilatando más de lo esperado, se conoció la caída de parte de los inversores, y arreciaron las dudas de la parte vendedora. De hecho, incluso antes surgieron numerosas voces que ponían en solfa la capacidad económica de la parte compradora.

Finalmente, Sergio Ramos habría presentado una prueba de fondos por valor de 380 millones de euros, que cubriría la propuesta presentada a última hora, pero no los 440 ‘kilos’ que se acordaron en la redacción de la carta de intenciones.