Basilio García Sevilla, 28 MAY 2026 - 09:41h.

"Por la rumorología y las sensaciones, creo que los accionistas no la van a aceptar"

El mate pastor de Sergio Ramos

Compartir







La más que probable ruptura de la negociación entre Sergio Ramos y los máximos accionistas del Sevilla FC ha traspasado fronteras, sevillanas, andaluzas y españolas, y hay opiniones para todos los gustos. Una de las más llamativas es la de Ramón Rodríguez Verdejo ‘Monchi’, el flamante director general deportivo del RCD Espanyol, que ha asegurado haber hablado con René Ramos tras la reunión celebrada este miércoles en un hotel muy cercano al Ramón Sánchez-Pizjuán.

El de San Fernando ha pasado por El Larguero para hablar de su nuevo cargo en el club ‘perico’, pero como es lógico y va a seguir sucediendo por los siglos de los siglos, ha sido cuestionado por la actualidad del Sevilla y, en concreto, por la de la última negociación. Su relación con Sergio Ramos y, especialmente, con su hermano René, es notoria y conocida.

PUEDE INTERESARTE La nueva propuesta de Sergio Ramos para comprar el Sevilla FC y las primeras reacciones

“He hablado con René durante la tarde. Me ha llamado la atención, ellos creen que han hecho una oferta importante, pero aunque no es oficial, por la rumorología y las sensaciones, creo que los accionistas no la van a aceptar. Creo que ya me he mojado un poco sobre este asunto: si lo mejor para el Sevilla FC era que el club se vendiera, el proyecto de Sergio Ramos con su gente tenía muy buena pinta, pero bueno, parece que se ha quedado ahí y que no avanza", ha asegurado Monchi.

De todos modos, la relación de Monchi con la familia Ramos continúa en el CD San Fernando 1940, ya que Sergio y René le acompañan en el proyecto del club de su tierra. “Sí, seguimos juntos en el San Fernando. De hecho, esa ha sido una de las claves de decidirme por el Espanyol, porque Alan Pace me permite compatibilizar esos dos trabajos”, repetía.

Monchi se rinde a Unai Emery

En otro orden de cosas, aunque con algo de acento sevillista, Monchi también se ha referido a los éxitos de Unai Emery en el Aston Villa, el que fue su club hasta el pasado mes de septiembre, y el entrenador que le llevó a ganar tres Europa Leagues seguidas con el Sevilla entre 2014 y 2016.

“Unai es un entrenador top. Lo que llama la atención es la Europa League, pero es que el Aston Villa ha entrenado cuarto, el domingo pasado, con un equipo medio de suplentes, le ha ganado al City 1-2. Un reflejo de lo que es”, concretaba.