El detalle del Sevilla con José Antonio Reyes en el aniversario de su fallecimiento

Álvaro Borrego 01 JUN 2026 - 10:30h.

Un 1 de junio de 2019 perdía la vida la leyenda sevillista en un trágico accidente de tráfico

Así vivía José Antonio Reyes los derbis: "Los vamos a machacar"

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Siete años sin José Antonio Reyes. Siete años sin una de las grandes leyendas del Sevilla FC, clave en el resurgir económico de la entidad tras años muy duros a principios del Siglo XXI, y también en la consecución de las tres UEFA Europa Leagues consecutivas entre 2014 y 2026, en sus últimos años como sevillista. José Antonio Reyes dijo adiós un 1 de junio de 2019, cumpliéndose este lunes siete años, tras un fatal accidente de carretera a pocos kilómetros de llegar a Utrera desde Almendralejo, donde jugaba para el Extremadura, pero su recuerdo en el Sánchez-Pizjuán no se olvida.

El club ha tenido a bien tener un recuerdo con el exfutbolista por el aniversario de su muerte, dejando un ramo de flores junto al lugar donde descansa eternamente.

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Uno de los futbolistas que más gloria trajo a Nervión y que vivía con especial intensidad los derbis, como hace poco recordaba su padre, Curro Reyes, para los micrófonos de ElDesmarque: “Se motivaba, él se motivaba solamente cuando decían Betis. Empezaba a tocar las palmas y a bailar y decía como siempre, mañana machacamos a esta gente también. Él lo tenía ya metido en la cabeza, que es que lo machacaban y lo machacaban y era verdad. Yo al Betis nunca lo había visto así, siempre asustado cuando salía, no era capaz de echarse al ataque, pero además tuvo mucha suerte y todo salió bien”, añade Curro Reyes. “Ese día, él no nos echaba cuenta. ¿No vamos a ganar quizás? Siempre decía, los vamos a machacar otra vez”, explicaba.

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El futbolista utrerano perdió la vida a los 35 años en un brutal accidente de tráfico en la A-376, la autovía que une Sevilla con Utrera, cuando regresaba a casa tras un entrenamiento con el Extremadura UD. Junto a él falleció su primo Jonathan Reyes y otro primo, Juan Manuel Calderón, resultó herido de gravedad en el fuerte accidente de tráfico.