El detalle del Sevilla con José Antonio Reyes en el aniversario de su fallecimiento
Un 1 de junio de 2019 perdía la vida la leyenda sevillista en un trágico accidente de tráfico
Así vivía José Antonio Reyes los derbis: "Los vamos a machacar"
Siete años sin José Antonio Reyes. Siete años sin una de las grandes leyendas del Sevilla FC, clave en el resurgir económico de la entidad tras años muy duros a principios del Siglo XXI, y también en la consecución de las tres UEFA Europa Leagues consecutivas entre 2014 y 2026, en sus últimos años como sevillista. José Antonio Reyes dijo adiós un 1 de junio de 2019, cumpliéndose este lunes siete años, tras un fatal accidente de carretera a pocos kilómetros de llegar a Utrera desde Almendralejo, donde jugaba para el Extremadura, pero su recuerdo en el Sánchez-Pizjuán no se olvida.
El club ha tenido a bien tener un recuerdo con el exfutbolista por el aniversario de su muerte, dejando un ramo de flores junto al lugar donde descansa eternamente.
Uno de los futbolistas que más gloria trajo a Nervión y que vivía con especial intensidad los derbis, como hace poco recordaba su padre, Curro Reyes, para los micrófonos de ElDesmarque: “Se motivaba, él se motivaba solamente cuando decían Betis. Empezaba a tocar las palmas y a bailar y decía como siempre, mañana machacamos a esta gente también. Él lo tenía ya metido en la cabeza, que es que lo machacaban y lo machacaban y era verdad. Yo al Betis nunca lo había visto así, siempre asustado cuando salía, no era capaz de echarse al ataque, pero además tuvo mucha suerte y todo salió bien”, añade Curro Reyes. “Ese día, él no nos echaba cuenta. ¿No vamos a ganar quizás? Siempre decía, los vamos a machacar otra vez”, explicaba.
El futbolista utrerano perdió la vida a los 35 años en un brutal accidente de tráfico en la A-376, la autovía que une Sevilla con Utrera, cuando regresaba a casa tras un entrenamiento con el Extremadura UD. Junto a él falleció su primo Jonathan Reyes y otro primo, Juan Manuel Calderón, resultó herido de gravedad en el fuerte accidente de tráfico.